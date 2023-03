Πολιτική

Βουλή - Ενδοσχολική βία: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο

Ποιοι τάχθηκαν "υπέρ" του νομοσχεδίου για την ενδοσχολική βία.

Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, που αφορά την «πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και εκφοβισμού στα σχολεία».

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ από τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης το ΚΚΕ μαζί με το ΜεΡΑ25 καταψήφισαν και η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών».

Σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει από τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες, ενώ είχε δηλώσει την αντίθεση του.

«Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί μία ακόμη βολή στη μάχη κατά της σιωπής. Στόχος μας είναι να δώσουμε φωνή στα παιδιά που έρχονται αντιμέτωπα με το σχολικό εκφοβισμό και την ενδοσχολική βία, να ενδυναμώσουμε τη σχολική κοινότητα, τοποθετώντας νέα όπλα στη φαρέτρα μας κατά των φαινομένων αυτών, να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη μας που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο το θύμα και το θύτη, αφορά την οικογένεια, αφορά την κοινωνία», τόνισε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι αγνόησε τους αρμόδιους φορείς, δεν έκανε καμία ουσιαστική διαβούλευση μαζί τους, ενώ χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο «επιδερμικό, ελλιπές και αναποτελεσματικό, χωρίς καμία πρόβλεψη για το θέμα της πρόληψης του φαινομένου».

