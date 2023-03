Πολιτική

Τέμπη - Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδρίαση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Ενημέρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα θα πραγματοποιήσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Συνεδριάζει αύριο, στις 11:00, υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Θέμα της συνεδρίασης είναι η ενημέρωση από τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο και για τα θέματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο Γεραπετρίτη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και τα μέτρα αποκατάστασης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη και στην επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου. «Δεν πρόκειται να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Θα ψάξουμε το ζήτημα μέχρι εσχάτως. Η οδύνη πρέπει να βρει κάθαρση» διαβεβαίωσε ο υπουργός Επικρατείας και υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ανακοινώνοντας την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου με όρους απόλυτης ασφάλειας και πρώτο μέτρο την παρουσία δύο σταθμαρχών σε όλους τους σταθμούς.

