Ευρυαγγείες κάτω άκρων στις γυναίκες: Πρόληψη και θεραπεία

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα αίτια της εμφάνισης των ευρυαγγειών και την αντιμετώπιση τους.

Οι ευρυαγγείες είναι ένα συχνό αισθητικό πρόβλημα, που απασχολεί πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Τι όμως τις προκαλεί, τι μπορείτε να κάνετε για να τις προλάβετε και ποιες είναι οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές;

Γνωστές και ως «φλεβίτιδα», είναι πιο συχνές στις γυναίκες παρά στους άντρες και υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό, όπως:

«Ορμονικές αλλαγές: Οι γυναίκες βιώνουν διακυμάνσεις στα επίπεδα οιστρογόνων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, γεγονός που μπορεί να αποδυναμώσει τα τοιχώματα των φλεβών και να τις κάνει πιο επιρρεπείς σε βλάβες.

Η εγκυμοσύνη: Είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει, καθώς η αυξημένη πίεση στις φλέβες μπορεί να προκαλέσει τη διαστολή τους.

Ψηλά Τακούνια / Στενά Ρούχα: Μπορεί να περιορίσουν τη ροή του αίματος και να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ευρυαγγειών», επισημαίνει ο κ. Γεώργιος Ελευθερίου Αγγειοχειρουργός - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Αγγειοχειρουργός στο Metropolitan Hospital & Συνεργάτης στα Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot Κηφισιάς.

Τι προκαλεί τις ευρυαγγείες;

Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες (ορμονικές αλλαγές, εγκυμοσύνη, συνήθειες), άλλοι παράγοντες που ευνοούν/προκαλούν την εμφάνιση των ευρυαγγειών είναι: η γενετική προδιάθεση, η γήρανση και παράγοντες που οφείλονται στον τρόπο ζωής όπως παρατεταμένη ορθοστασία, συνεχής έκθεση στη θερμότητα, καθιστική δουλειά-ζωή.

Πρόληψη

Αν και δεν είναι δυνατή η πλήρης πρόληψή τους, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης ευρυαγγειών:

Ασκηθείτε τακτικά για να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος. Διατηρήστε ένα υγιές βάρος. Αποφύγετε να στέκεστε όρθια ή να κάθεστε για μεγάλα χρονικά διαστήματα/περιόδους. Φορέστε κάλτσες συμπίεσης. Σηκώστε τα πόδια σας όταν κάθεστε ή ξαπλώνετε. Αποφύγετε να σταυρώνετε τα πόδια σας. Αποφύγετε οτιδήποτε αυξάνει τη θερμοκρασία στα πόδια σας (καυτά μπάνια, παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, θερμαντικά σώματα κ.ά.).

Θεραπευτικές επιλογές

Εάν δεν είστε ευχαριστημένες με την εμφάνιση των φλεβών σας, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Αυτές περιλαμβάνουν:

Σκληροθεραπεία: Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία κατά την οποία ένα διάλυμα εγχέεται στις προσβεβλημένες φλέβες, προκαλώντας τη σταδιακή εξαφάνισή τους, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Θεραπεία με λέιζερ: Μια μη επεμβατική θεραπεία, κατά την οποία χρησιμοποιείται λέιζερ για τη στόχευση και την καταστροφή των προσβεβλημένων φλεβών. Κατάλυση με ραδιοσυχνότητες: Μια ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, κατά την οποία χρησιμοποιείται η ενέργεια των ραδιοσυχνοτήτων για τη θερμοπηξία των αντιαισθητικών φλεβών.

Συνοψίζοντας

«Οι ευρυαγγείες αποτελούν συχνό πρόβλημα για πολλές γυναίκες, ιδιαίτερα μετά την/τις εγκυμοσύνες. Αν και συνήθως είναι μόνο αισθητικό πρόβλημα, μπορεί να αποτελούν σημάδι υποκείμενων προβλημάτων υγείας και να προκαλούν έντονα συμπτώματα, επομένως είναι σημαντικό να τις αξιολογήσει ένας εξειδικευμένος αγγειοχειρουργός. Εάν σας απασχολεί ένα τέτοιο πρόβλημα, να θυμάστε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλες αυτές τις θεραπευτικές επιλογές που περιγράφονται πιο πάνω και, επιλέγοντας κάποια με τη βοήθεια του ιατρού σας, μπορείτε να το λύσετε ανακτώντας και την αυτοπεποίθησή σας και ένα πιο λείο και όμορφο δέρμα» καταλήγει ο κ. Ελευθερίου.