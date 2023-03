Οικονομία

Τραγωδία στα Τέμπη: Αγωγή της Hellenic Train στον ΟΣΕ για το δίκτυο

Από τα τέλη του περασμένου χρόνου η εταιρεία έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά του ΟΣΕ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ποιο ποσό διεκδικεί και τι επικαλείται.

Αγωγή σε βάρος του ΟΣΕ εκκρεμεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών από τις 29/12/2022, την οποία έχει καταθέσει η Hellenic Train ζητώντας να υποχρεωθεί στην καταβολή ποσού 1.149.000 ευρώ συν 275.000 από ΦΠΑ.

Με την αγωγή της η Hellenic Train κατηγορεί τον ΟΣΕ ότι έχει παραβιάσει την υποχρέωσή του για την ορθή συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής. Υποστηρίζει, ότι ο ΟΣΕ «παρά τις οχλήσεις» δεν έχει προχωρήσει σε αποκατάσταση των προβλημάτων με αποτέλεσμα η εταιρεία να χρεώνεται «για εργασίες συμπληρωματικής συντήρησης από τις 14 Σεπτεμβρίου του 2017. Ποσά τα οποία οφείλονται αποκλειστικά στην κακή κατάσταση της υποδομής και τη μη άρση των σχετικών προβλημάτων». Η Hellenic train αναφέρεται συγκεκριμένα σε εργασίες που έκανε από 14 Σεπτεμβρίου του 2017 έως 28 Φεβρουάριου του 2019 με το κόστος αυτών να ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 1.149.000€.

«Η ανωτέρω περιγραφή της κατάστασης του δικτύου ανάγεται σε χρονικό διάστημα πριν τις 14 Σεπτεμβρίου 2017 και σε παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν διευθετηθεί από την απονομή των σχετικών αρμοδιοτήτων στον ΟΣΕ ο οποίος ωστόσο επέλεξε να επιδείξει πλήρη αδιαφορία σχετικά με τα ζητήματα αυτά», υποστηρίζει και προσθέτει:

«Οι ανωτέρω ελλείψεις και παραλείψεις εκ μέρους του ΟΣΕ και η εντεύθεν παραβίαση της υποχρεώσης του για συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη αντιμετώπισης των τεράστιων προβλημάτων λειτουργίας του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η Hellenic Train μέσω εργασιών που μπορούσαν να το καταστήσουν τουλάχιστον ασφαλές και δυνάμενο να εκτελέσει δρομολόγια».

πηγή: ertnews.gr

