Ατρόμητος - ΑΕΚ: νίκη και κορυφή για την Ένωση

Η ΑΕΚ ήταν νικητής, στον εξ αναβολής αγώνα στο γήπεδο του Περιστερίου με τον Ατρόμητο.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, καθώς επικράτησε 1-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Στίβεν Τσούμπερ στο 31' και χάρη σ΄αυτό η Ένωση έφτασε τους 59 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον Παναθηναϊκό, ενώ απομένει ακόμα η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Από το πρώτο λεπτό και σε όλη τη διάρκεια του α΄ ημιχρόνου η ΑΕΚ «έπνιξε» τον Ατρόμητο με το γνωστό pressing-σήμα κατατεθέν του Ματίας Αλμέιδα. Η κατοχή της μπάλας ξεπέρασε το 70% για τους «κίτρινους» που έδειξαν υπομονή στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία. Παράλληλα, ήταν απόλυτα «κυνικοί» στην τελική προσπάθεια, καθώς μπορεί να μη δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες όπως σε άλλους αγώνες, όμως οι τρεις αξιόλογες στιγμές τους στο πρώτο 45λεπτο «έδωσαν» ένα γκολ και δύο δοκάρια!

Στο 21΄ το απευθείας φάουλ του Σιντιμπέ βρήκε στο πάνω μέρος του οριζόντιου. Δέκα λεπτά αργότερα από εκτέλεση κόρνερ, ξανά ο Σιντιμπέ βρήκε τη μπάλα η οποία στρώθηκε στον Τσούμπερ και ο Ελβετός με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ. Στο 43΄ μετά από κεφαλιά-γύρισμα του Αραούχο, ο Γκατσίνοβιτς προσπάθησε να «κλειδώσει» το ματς, όμως το σουτ του κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Ανδρέα Γιαννιώτη.

Με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου, ο Αραούχο έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ με κεφαλιά στο 50΄. Σταδιακά ο Ατρόμητος κατάφερε να ισορροπήσει και έδειξε να παίρνει «πνοή» με την είσοδο των τριών Ελλήνων, Τζαβίδα, Κλωναρίδη, Τζοβάρα, μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Στο διάστημα εκείνο πραγματοποίησε και τις πρώτες τελικές προσπάθειες η ομάδα του Περιστερίου, που δεν ήταν καν ολοκληρωμένες (κόντρες σε αντίπαλους αμυντικούς).

Η μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων ήλθε στο 80΄ όταν ο Φριτζόνσον απέφυγε εξαιρετικά τον Αθανασιάδη, αλλά έχασε την ισορροπία του και στη συνέχεια το σουτ του Κλωναρίδη έφυγε άουτ. Στο μεταξύ ο Αλμέιδα είχε «απαντήσει» με τριπλή αλλαγή (Φερνάντες, Μάνταλος, Πινέδα) έχοντας διαγνώσει την εμφανή κόπωση των ποδοσφαιριστών του.

Στα τελευταία 15-20 λεπτά της αναμέτρησης η ΑΕΚ φρόντισε να κάνει διαχείριση για να διαφυλάξει το πολύτιμο προβάδισμα. Κινδύνευσε άμεσα στο 89΄ από γύρισμα του Κλωναρίδη και εκτέλεση του Τζαβίδα, λίγο άουτ. Αυτή ήταν η «στιγμή» που αναζητούσε ο Ατρόμητος για να πάρει κάτι από το σημερινό παιχνίδι, όμως δεν τα κατάφερε κι έτσι η ΑΕΚ έφυγε νικήτρια από το Περιστέρι και βρίσκεται ξανά στην κορυφή.

Διαιτητής: Καραντώνης

Κίτρινες: Ντε Μποκ, Κλωναρίδης

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Χατζηισαΐας, Στρούγγης (λ.τρ. Μαυρομμάτης), Ντε Μποκ, Γκονζάλεθ, Κούεν (77΄Φριτζόνσον), Ροτάριου (65΄ Κλωναρίδης), Αγκιμπού Καμαρά, Κιάρτανσον (65΄ Τζαβίδας), Ρομπάιγ (65΄ Τζοβάρας)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Ελίασον (76΄ Φερνάντες), Γιόνσον (76΄ Πινέδα), Γκατσίνοβιτς (86΄ Φαν Βέερτ), Τσούμπερ (76΄ Μάνταλος), Αραούχο