Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους της Κομισιόν για τη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου

Ο Κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε πως η Ελλάδα, στο πλαίσιο της απόλυτα διαφανούς διερεύνησης της τραγωδίας στα Τέμπη, θα αξιοποιήσει πλήρως την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία των ευρωπαϊκών υπηρεσιών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Kristian Schmidt, Διευθυντή αρμόδιο για τις χερσαίες μετακινήσεις στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Josef Doppelbauer, την Elzbieta Lukaniuk, μέλος του επιτελείου της Επιτρόπου Μεταφορών Adina Valean, και την Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Ελένη Παλαιολόγου.

Στη σκιά του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών, τα μέλη της ευρωπαϊκής αποστολής παρουσίασαν στον Πρωθυπουργό τις πρώτες σκέψεις, οι οποίες θα διαμορφωθούν σε συγκεκριμένες προτάσεις, για τη βελτίωση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου, την ασφάλεια των συγκοινωνιών, την αναβάθμιση υποδομών, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για επενδύσεις στους ελληνικούς σιδηρόδρομους.

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως η Ελλάδα, στο πλαίσιο της απόλυτα διαφανούς διερεύνησης της τραγωδίας στα Τέμπη, θα αξιοποιήσει πλήρως την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία των ευρωπαϊκών υπηρεσιών.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος και για θέματα Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα.

«Δεν πρόκειται να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Θα ψάξουμε το ζήτημα μέχρι εσχάτως. Η οδύνη πρέπει να βρει κάθαρση» διαβεβαίωσε νωρίτερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ανακοινώνοντας την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου με όρους απόλυτης ασφάλειας και πρώτο μέτρο την παρουσία δύο σταθμαρχών σε όλους τους σταθμούς.

