Τουρκία - εκλογές: “τέλος εποχής” για τον Ερντογάν “δείχνει” δημοσκόπηση

Στην Τουρκία, την ευρύτερη δυνατή στήριξη επιχειρεί να εξασφαλίσει ο Κιλιτσντάρογλου. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κεμαλιστής ηγέτης έχει μέχρι σήμερα ακολουθήσει σκληρή γραμμή.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Τέλος της εποχής Ερντογάν στην Τουρκία προοιωνίζονται τα ευρήματα δημοσκόπησης της εταιρείας Ορκ, που έγινε πριν ακόμη ανακηρυχθεί υποψήφιος ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, χωρίς να ενσωματώνει και τη δυναμική που αναπτύσσει η επιλογή του από το λεγόμενο τραπέζι των έξι. Το σημαντικό δημοσκοπικό του προβάδισμα κατά 13,6% έναντι του Ερντογάν, δικαιώνει την απόφασή του να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.

Κρίσιμη μάζα που θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα είναι το περίπου 10% των Κούρδων ψηφοφόρων, στο οποίο ως μισός Κούρδος και μισός Αλεβίτης έχει προνομιακή πρόσβαση.

Σκληρός στα Ελληνοτουρκικά ο Κιλιντσάρογλου

Στα ελληνοτουρκικά πάντως ο λεγόμενος "Τούρκος Γκάντι" υπερακοντίζει τον Ερντογάν στην ανθελληνική ρητορική, όπως όταν πριν από μερικούς μήνες τον προέτρεπε να πάρει τα νησιά, που είναι όπως έλεγε υπό ελληνική κατοχή, όπως πήρε ο Ετζεβίτ την Κύπρο. Παρακινούσε μάλιστα τον Τούρκο Προεδρο, να μην χρονοτριβεί με απειλές, κενές περιεχομένου, αλλά να δράσει άμεσα.

Το αν οι εμπρηστικές δηλώσεις του, ήταν στο πλαίσιο της εργαλειοποίησης των ελληνοτουρκικών για το εκλογικό του ακροατήριο ή αν θα ασκήσει πιο ακραία πολιτική από τον Ερντογάν, αν φυσικά εκλεγεί, θα φανεί.



Την Παρασκευή ο Ερντογάν αναμένεται να οριστικοποιήσει την ημερομηνία των εκλογών πιθανότατα για τις 14 Μαΐου.

Τις εξελίξεις στο στρατόπεδο της Αντιπολίτευσης συζήτησε το μεσημέρι ο Τούρκος Πρόεδρος με τον κυβερνητικό του εταίρο Ντεβλέτ Μπαχτσελί σε μια συνάντηση στο παλάτι Μπεστεπέ, με τον οποίο χάραξαν την εκλογική τους τακτική.

