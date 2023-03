Life

Χάρι και Μέγκαν: τα παιδιά τους θα είναι “πρίγκιπας” και “πριγκίπισσα”

Με βάση το βασιλικό πρωτόκολλο, τα εγγόνια του μονάρχη μπορούν να πάρουν τους τίτλους του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας.

Τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ θα αποκαλούνται «πρίγκιπας» και «πριγκίπισσα» και το ζεύγος χρησιμοποίησε για πρώτη φορά δημοσίως τον τίτλο αυτόν, για να ανακοινώσει τη βάπτιση της κόρης του.

Με βάση το βασιλικό πρωτόκολλο, τα εγγόνια του μονάρχη μπορούν να πάρουν τους τίτλους του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας, κάτι που σημαίνει ότι ο 3χρονος Άρτσι και η ενός έτους Λίλιμπετ δικαιούνταν να τους χρησιμοποιήσουν αφότου ο Κάρολος, ο πατέρας του Χάρι, έγινε βασιλιάς τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο κανόνας τέθηκε το 1917 από τον τότε βασιλιά Γεώργιο Ε΄ και ορίζει ότι τους τίτλους αυτούς μπορούν να τους φέρουν τα εγγόνια του μονάρχη αλλά όχι και τα δισέγγονά του.

Μέχρι και σήμερα δεν ήταν γνωστό αν το ζευγάρι, που αποποιήθηκε τα βασιλικά καθήκοντά του τον Μάρτιο του 2020 και σήμερα ζει στην Καλιφόρνια ήθελε να αποκαλούνται με τους τίτλους αυτούς τα δύο νήπια. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η πριγκίπισσα Λίλιμπετ Νταϊάνα βαπτίστηκε την Παρασκευή, 3 Μαρτίου, από τον αρχιεπίσκοπο του Λος Άντζελες, αιδεσιμώτατο Τζον Τέιλορ» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του ζεύγους.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είπαν ότι «εν ευθέτω χρόνω» θα ανανεώσουν τον ιστότοπό τους για να συμπεριλάβει τους τίτλους του Άρτσι και της Λίλιμπετ.

Πριν από δύο χρόνια η Μέγκαν υποστήριξε σε μια συνέντευξή της ότι η βρετανική βασιλική οικογένεια αρνήθηκε να δώσει τον τίτλο στον γιο της και ότι γίνονταν συζητήσεις για το πόσο σκούρο θα μπορούσε να είναι το δέρμα του.

Η βάπτιση της μικρότερης κόρης τους έγινε λίγες ημέρες αφότου ο βασιλιάς Κάρολος έκανε έξωση στο ζεύγος από το σπίτι που τους είχε παραχωρήσει η Ελισάβετ στη Βρετανία, το Φρόγκμορ Κόταζ. Ωστόσο, τους προσκάλεσε στην τελετή της στέψης του, που είναι προγραμματισμένη για τις αρχές Μαΐου, αλλά δεν είναι γνωστό ακόμη αν θα παραβρεθούν.

