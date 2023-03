Οικονομία

Απεργία - Τρένα: συνεχίζουν μέχρι την Παρασκευή οι σιδηροδρομικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των σιδηροδρομικών, μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Συνεχίζουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις έως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται τόσο τα δρομολόγια των τρένων όσο και του προαστιακού σιδηροδρόμου.

Με σημερινή ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ-ΜΣΤ) απαιτεί ασφαλή, ποιοτικό και δημόσιο σιδηρόδρομο.

Η ΠΟΣ-ΜΣΤ θα καταθέσει στην αυριανή συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη τις προτάσεις της για την επανεκκίνηση του Σιδηροδρόμου.

«Μετά τη λήξη της θα επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας, γιατί ο αγώνας μας για την απόδοση ευθυνών και ασφάλεια των μεταφορών δεν τελειώνει εδώ. Το ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ σε όλους τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα, ως ελάχιστο φόρο τιμής» τονίζουν στην ανακοίνωσή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Market pass: Πώς θα λειτουργήσει στις λαϊκές αγορές

Βουλή - Ενδοσχολική βία: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο

Τραγωδία στα Τέμπη: “Έβαλα χαμογελαστό το παιδί μου στο τρένο και μου το έφεραν σε άσπρο φέρετρο” (βίντεο)