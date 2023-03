Αθλητικά

Μονακό - Παναθηναϊκός: το πάλεψαν αλλά ηττήθηκαν οι “πράσινοι”

Η κατάρρευση στο 4ο δεκάλεπτο, οδήγησε στην ήττα τον Παναθηναϊκό, κόντρα στους Μονεγάσκους.

Ο ανταγωνιστικός Παναθηναϊκός των 30 πρώτων λεπτών «κατέρρευσε» στον... επίλογο του αγώνα στο Πριγκιπάτο, όπου και υπέστη την έκτη διαδοχική ήττα του και 19η στο σύνολο στην εφετινή Euroleague.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 84-70 από τη Μονακό, για την 27η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τους Μονεγάσκους να «πατούν» τετράδα και να κάνουν με ρεκόρ 17-10 όνειρα πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.

Παρά τις αδυναμίες που παρουσίασε στα επιθετικά ριμπάουντ, στην περιφερειακή άμυνα και στα λάθη (18), ο Παναθηναϊκός έμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» έδειξαν σημάδια αμυντικής και επιθετικής αποσύνθεσης στο τέταρτο δεκάλεπτο, με την Μονακό να τρέχει ένα επιμέρους σκορ 15-2 και στο 37΄ να εκτοξεύει τη διαφορά σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (+20, 79-59).

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-36, 64-57, 84-70

