Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι σφυροκοπούν εγκαταστάσεις “κλειδιά”

Μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών σε πόλεις της Ουκρανίας, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, ιδίως στον εφοδιασμό τους με ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και τρεχούμενο νερό.

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως εξαπολύθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες μαζικά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στις περιφέρειες της Χαρκίβ και της Οδησσού, αντίστοιχα στην ανατολική και στη νότια Ουκρανία, καθώς επίσης και σε πόλεις στο δυτικό της τμήμα.

Εδώ και μήνες, η Ρωσία βομβαρδίζει με πυραύλους και με UAVs εγκαταστάσεις-κλειδιά της Ουκρανίας, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα εκατομμυρίων Ουκρανών, ιδίως στον εφοδιασμό τους με ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και τρεχούμενο νερό.

«Ο εχθρός προχώρησε σε περίπου δεκαπέντε πλήγματα στην πόλη και στην περιφέρεια» της Χαρκίβ, ανέφερε ο περιφερειακός αξιωματούχος Ολέγκ Σινεχούμποφ μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ρωσικές δυνάμεις «βάζουν στο στόχαστρο για ακόμα μια φορά απαραίτητες εγκαταστάσεις», συνέχισε.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτυπήθηκε ιδιωτική κατοικία στην περιφέρεια της Χαρκίβ», πρόσθεσε, υποσχόμενος πως θα δοθούν αργότερα «σαφείς» διευκρινίσεις για τα θύματα και το εύρος των ζημιών.

Στην πόλη Χαρκίβ, την κυριότερη της ομώνυμης περιφέρειας, ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ επιβεβαίωσε πως στόχος των πληγμάτων ήταν «ενεργειακές υποδομές» και πρόσθεσε πως υπάρχουν «προβλήματα» ως προς την ηλεκτροδότηση σε ορισμένους τομείς της πόλης.

Στην περιφέρεια της Οδησσού (νότια), στη Μαύρη Θάλασσα, ο αξιωματούχος Μαξίμ Μαρτσένκο ανέφερε πως «πύραυλοι έπληξαν την περιφερειακή ενεργειακή υποδομή και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών», μιλώντας για «μαζικό πυραυλικό πλήγμα».

«Ευτυχώς, δεν υπάρχουν θύματα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως τέθηκαν σε ισχύ «περιορισμοί στην ηλεκτροδότηση» στην περιοχή.

Η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε εξάλλου στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, του Κιέβου, σύμφωνα με την τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Αναφέρθηκαν ακόμη ρωσικά πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και Πολτάβα (κεντρικά).

Στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, ο Σερχίι Χαμάλι, αξιωματούχος στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, κάλεσε τους κατοίκους να «παραμείνουν στα καταφύγια» καθώς «ο εχθρός πλήττει καίριες υποδομές της χώρας».

Επλήγησαν επίσης στόχοι στις πόλεις Ζιτόμιρ, Βινίτσια, Ρίβνε και Λουτσκ, μακριά από τα μέτωπα.

