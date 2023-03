Οικονομία

Απεργία σε τρένα και προαστιακό έως την Παρασκευή

Επιμένουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις τους οι σιδηροδρομικοί που συνεχίζουν την απεργία τους ως την Παρασκευή.

Ακινητοποιημένα θα μείνουν και σήμερα, Πέμπτη, τα τρένα και ο Προαστιακός λόγω της απεργίας που προκήρυξαν έως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου, τα σωματεία εργαζομένων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ-ΜΣΤ).

Με χθεσινή ανακοίνωσή της, η ΠΟΣ-ΜΣΤ απαιτεί ασφαλή, ποιοτικό και δημόσιο σιδηρόδρομο, ενώ η διοίκησή της, θα καταθέσει στη σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη τις προτάσεις της για την επανεκκίνηση του Σιδηροδρόμου.

