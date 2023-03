Life

“The 2Night Show” - Γρηγοριάδης: Η συνεργασία με τον Παπαδάκη και η αποστολή που τον “σημάδεψε” (βίντεο)

Τι θυμάται από το πρώτο του ρεπορτάζ, όταν βρέθηκε κυριολεκτικά στον αέρα της Θεσσαλονίκης; Ποια τραγικά γεγονότα τον «λύγισαν» και δεν θα τα ξεχάσει ποτέ; Σε ποια αποστολή του βίωσε τον «πραγματικό πόλεμο»;



O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τετάρτης τον Γιώργο Γρηγοριάδη.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μοιράστηκε την επαγγελματική και προσωπική του πορεία, από τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της Πέλλας μέχρι την ειδησεογραφία «πρώτης γραμμής», στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι η εκπομπή μαγνητοσκοπήθηκε πριν το δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη.

«Ήθελα Νομική ή Ιατρική καμία σχέση με τη Δημοσιογραφία. Όταν έγινε η ιδιωτική τηλεόραση είπα θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Ήρθα στην Αθήνα το 2019 μετά από πρόταση του σταθμού, ήταν μία πρόκληση για εμένα, το συζήτηση με τη γυναίκα μου και είπαμε να το κάνω. Τον πρώτο χρόνο ήρθα μόνος η γυναίκα και τα παιδιά ήταν στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ τον ΑΝΤ1 σπίτι μου, είναι οικογένειά μου, έχω συνεργαστεί με όλους τους δημοσιογράφους και όλες τις εκπομπές που έχουν υπάρξει στο σταθμό».

Όταν ανακοίνωσε στην οικογένειά του την απόφασή του να κατέβουν όλοι μαζί στην πρωτεύουσα τα παιδιά του δεν το πήραν πολύ καλά.

«Τα παιδιά μου ένιωθα ότι είχα αποφασίσει να κατέβουμε στην Αθήνα, δεν το πήρα καλά στην αρχή. Τον πρώτο καιρό που κατέβηκα συνέπεσε με τον κορονοϊό, ήταν δύσκολα. Κάθε φορά είχαμε κλάματα, ήταν ένας αποχωρισμός».

Ποια τραγικά γεγονότα τον «λύγισαν» και δεν θα τα ξεχάσει ποτέ; Σε ποια αποστολή του βίωσε τον «πραγματικό πόλεμο»;

Ειδικότερα, ο Γιώργος Γρηγοριάδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είμαι πολύ ευαίσθητος σε θέματα παιδιών και ηλικιωμένων. Δεν μπορώ να δεχθώ δηλαδή ότι κάποιος ασκεί βία σε ανυπεράσπιστους πολίτες, και τα παιδιά τα θεωρώ ανυπεράσπιστα, λεκτική πόσο μάλλον σωματική και για τους ηλικιωμένους το ίδιο. Βίωσα την τραγωδία στα Τέμπη με τους 21 μαθητές από την αρχή μέχρι και το τέλος. Ήμουν σε άδεια, έγινε ανάκληση γιατί έπρεπε να πάω να βοηθήσω και δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Ήταν 21 παιδιά, στο Μακρυχώρι, 21 οικογένειες να συνοδεύουν τα παιδιά τους στην τελευταία τους κατοικία» είπε και πρόσθεσε:

«Κανένας να μην το ζήσει, ούτε επαγγελματικά να μην το ζήσει αυτό το πράγμα. Και τώρα είναι ο σεισμός στην Τουρκία. Μετά το Μακρυχώρι, ναι, νομίζω πως είναι πιο έντονη στιγμή η Τουρκία. Έχω ζήσει και καλές στιγμές όμως. Έχω γελάσει δηλαδή πολύ σε ρεπορτάζ, έχουν τύχει κάποιες αναποδιές που το έχω διασκεδάσει και πάρα πολύ αλλά υπάρχουν δυστυχώς και τα μελανά σημεία γιατί όπως λένε και οι Άγγλοι, Good news no news.

Πήγα πέρυσι στην Ουκρανία, μπορεί να μην ήμουν μέσα στο πεδίο των μαχών αλλά τώρα στην Τουρκία έζησα τον όλεθρο. Νιώθω πολύ κενός σαν άνθρωπος από τότε που επέστρεψα, έχω αναθεωρήσει πολλά για τη ζωή μου. Το να σκοντάφτεις πάνω σε νεκρούς δεν είναι εύκολο. Το να πατάς πάνω σε συντρίμμια και να ξέρεις ότι από κάτω είναι ζωντανοί άνθρωποι και μπορεί να σου φωνάζουν και να μην τους ακούς, δεν είναι εύκολο» είχε δηλώσει ο δημοσιογράφος και σταθερός συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη στη βραδινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

