“The 2Night Show” - Αρναούτογλου σε Λάμη: Σε απάτησαν και σένα;

Η εντυπωσιακή, ταλαντούχα και φανερά ανήσυχο πνεύμα, αποκαλύπτει προσωπικές και επαγγελματικές πτυχές της ζωής της. Ο διάλογος Αρναούτογλου - Λάμη για την απιστία...

Στο «The 2Night Show», της Τετάρτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε και την Νίκη Λάμη. Η εντυπωσιακή, ταλαντούχα και φανερά ανήσυχο πνεύμα, αποκαλύπτει προσωπικές και επαγγελματικές πτυχές της ζωής της.

Για ποιο λόγο έβαλε τα κλάματα, όταν ο Μιχάλης Ρέππας της πρότεινε να συμμετέχει στη σειρά «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη»;

«Μ΄αρέσουν όλα όσα με οδήγησε να κάνω ο Μιχάλης και ήταν φόβοι μου. Από τα μαλλιά… Ποτέ στη ζωή μου δεν τα είχα κόψει, έκλαιγα όταν μου το είπε, έφυγα από το γραφείο με δάκρυα στα μάτια».

Γιατί δεν την φοβούνται οι άντρες; Ποια «σκιά» ανακάλυψε ότι υπάρχει στη ζωή της;

Στα προσωπικά της λοιπόν, δήλωσε σχεσάκιας, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ κοντά στον γάμο γιατί όπως είπε κάτι δεν είναι έτοιμο να γίνει.

«Πιστεύω πολύ το “κάτσε να φτιάξω πρώτα εμένα μπας και μπορέσω και υπάρξω με κανέναν άνθρωπο».



Έχει απατήσει ποτέ σύντροφό της;

Όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έφερε την κουβέντα στην… απιστία, προχώρησε με άνεση και ο ίδιος μαζί με την καλεσμένη του σε μια απρόσμενη αποκάλυψη. «Έχεις μπει ποτέ τρίτο πρόσωπο σε σχέση χωρίς να το ξέρεις ή και να το ξέρεις;» ρώτησε, αρχικά, την καλεσμένη του για να πάρει κάθετη αρνητική απόκριση και να επιμείνει στη συνέχεια. «Όχι ε; Έχεις βρεθεί τρίτο πρόσωπο σε σχέση;» ρώτησε εκ νέου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για να λάβει, τώρα, θετική απάντηση από τη Νίκη Λάμη και να ακολουθήσει ένας ενδιαφέρον σύντομος διάλογος.

Γ.Α.: Έχεις βρεθεί ε;

Ν.Λ.: Ναι.

Γ.Α.: Σε απάτησαν και σένα;

Ν.Λ.: Όχι, το αντίθετο.

Γ.Α.: Εσύ απάτησες;

Ν.Λ.: Ναι.

Γ.Α.: Καλά, αυτό μπορεί να έχει συμβεί σε όλους μας. Δεν έμαθες όμως ποτέ ότι σε απάτησαν;

Ν.Λ.: Ναι, αφού χώρισα το έμαθα.

Γ.Α.: Αφού χώρισες; Μόνο εγώ τελικά έχω πονέσει τόσο πολύ ε;

Ν.Λ.: Γιατί; Δεν χρειάζεται, βρίσκουμε τρόπους να πονάμε αν θέλουμε.

«Εμένα όμως γράφτηκε στο μήνυμα του τηλεφώνου όλη η πράξη που έκανε! Η κοπέλα που με απάτησε, πήρε κατά λάθος τηλέφωνο την ώρα της πράξης και ηχογραφήθηκε όλη η πράξη στο τηλέφωνο» πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, προκαλώντας εύλογα την έκπληξη της Νίκης Λάμη για να συμπληρώσει στο late night του ΑΝΤ1 πως «ήταν πολύ σκληρό. Την πήρα τηλέφωνο και της είπα, με εμένα δεν τα κάνεις αυτά. Και είναι αλήθεια αυτό, έτσι και την αποχαιρέτησα. Η επόμενη ημέρα ήταν χάλια γιατί το άκουσα 700 φορές το μήνυμα αυτό».





