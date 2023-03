Αθλητικά

Champions League: Μπάγερν και Μίλαν στους “8”

Μπάγερν... χωρίς φρένα «πέταξε έξω» την Παρί, στους «8» μετά από 11 χρόνια η Μίλαν.

Η Μπάγερν έστειλε κι απόψε το μήνυμά της προς όλους τους αντιπάλους της στο Champions League: Με το 8Χ8 από την έναρξη της διοργάνωσης και το 2Χ2 απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (1-0 στο Παρκ ντε Πρενς, 2-0 στη σημερινή ρεβάνς στην Αλιάνζ Αρένα) προκρίθηκε πανηγυρικά στους προημιτελικούς της διοργάνωσης, πιστοποιώντας ότι είναι ένα από τα ακλόνητα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η 15η πρόκριση των Βαυαρών σε 19 συμμετοχές στη φάση των «16» του CL, προήλθε από το γκολ του Τσούπο-Μότινγκ στο 61ο λεπτό (11ο στη διοργάνωση για τον Καμερουνέζο διεθνή στράικερ) και αυτό του Γκνάμπρι στο 89΄. Εννέα λεπτά πριν το 1-0, ο Τσούπο-Μότινγκ είχε σκοράρει ξανά, αλλά η παρεμβολή στη φάση του εκτεθειμένου Μίλερ «ανάγκασε» το VAR να μη μετρήσει το τέρμα του.

Η Παρί ήθελε γκολ στο Μόναχο, είχε τις ευκαιρίες της με τους Μπαμπέ, Μέσι και Ράμος πριν δεχτεί το γκολ από τον Τσούπο-Μότινγκ, αλλά από τη στιγμή που βρέθηκε πίσω στο σκορ ήταν αδύνατο ν΄ αντιδράσει, με αποτέλεσμα ν΄ αποχωρήσει πρόωρα από τη διοργάνωση, όπως είχε συμβεί και πέρυσι, όταν έμεινε εκτός από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο αποψινός ήταν ο 5ος αποκλεισμός των Γάλλων στην 11η παρουσία τους σε φάση των «16» της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του κόσμου και, πλέον, η ομάδα του Γκαλτιέ θα ρίξει όλο το βάρος της στην κατάκτηση του τίτλου στη Ligue 1.

Τη ρεβάνς για τον αποκλεισμό της από την Τότεναμ το 2011, και τότε στην φάση των «16», πήρε απόψε στο Λονδίνο η Μίλαν. Το 0-0 με τους «πετεινούς» αποδείχθηκε αρκετό για τους απερχόμενους πρωταθλητές Ιταλίας να προκριθούν στους «8» του Champions League, καθώς είχαν επικρατήσει στο «Τζουζέπε Μεάτσα» με 1-0 στην πρώτη μάχη των δύο ομάδων.

Σε ένα ματς με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν (κορυφαία το δοκάρι των Ιταλών στο 90΄+4), η Μίλαν ήταν αυτή που πανηγύρισε στο φινάλε, μη επιτρέποντας στους Λονδρέζους να βρεθούν για 3η φορά στην ιστορία τους στους προημιτελικούς του Champions League (2011, 2019 οι δύο προηγούμενες).

Αντίθετα, οι «ροσονέρι» για πρώτη φορά μετά το 2012 και 7η συνολικά, θα βρεθούν ξανά στις οκτώ καλύτερες ομάδες του θεσμού, φιλοδοξώντας να φτάσουν όσο πιο μακριά μπορούν...

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Μπριζ (Βέλγιο) 5-1

(38΄ Ράφα Σίλβα, 45΄+2,57΄ Γκονσάλο Ράμος, 71΄πεν. Ζοάο Μάριο, 78΄ Νέρες - 87΄ Μέιγερ)

Α΄αγ. 2-0: Προκρίθηκε η Μπενφίκα με συνολικό σκορ 7-1

Τσέλσι (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-0

(43΄ Στέρλινκ, 53΄πεν. Χάβερτς)

Α΄αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Τσέλσι με συνολικό σκορ 2-1

Τότεναμ (Αγγλία)-Μίλαν (Ιταλία) 0-0

Α΄αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Μίλαν με συνολικό σκορ 1-0

Μπάγερν (Γερμανία)-Παρί ΣΖ (Γαλλία) 2-0

(61΄ Τσούπο-Μότινγκ, 89΄ Γκνάμπρι)

Α΄αγ. 1-0: Προκρίθηκε η Μπάγερν με συνολικό σκορ 3-0

Μάντσεστερ Σ.(Αγγλία)-Λειψία (Γερμανία) 14/03

Α΄αγ. 1-1

Πόρτο (Πορτογαλία)-Ιντερ (Ιταλία) 14/03

Α΄αγ. 0-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 15/03

Α΄αγ. 5-2

Νάπολι (Ιταλία)-Άϊντραχτ Φρ.(Γερμανία) 15/03

Α΄αγ. 2-0

