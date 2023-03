Life

“The 2Night Show” - Σάλτη: Η “Παράλληλη Αγάπη”, η “κόντρα” με τον Ανδρομάχη και η απάντηση

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια εξηγεί τους λόγους που νιώθει «άβολα», όταν κάποιος θέλει να την βοηθήσει και αποκαλύπτει πώς αντιδρά, όταν ερωτεύεται. Γιατί θαυμάζει την πρόταση γάμου που έκανε ο Σχοινάς στην Γαρμπή;

Στην παρέα του «The 2Night Show», βρέθηκε και η Χριστίνα Σάλτη.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μίλησε για την μέχρι τώρα πορεία της στο καλλιτεχνικό στερέωμα, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη «διαμάχη» με την Ανδρομάχη για την επανεκτέλεση του τραγουδιού «Παράλληλη Αγάπη».

Παράλληλα εξομολογήθηκε πως δεν έχει δεχτεί πρόταση γάμου, καθώς προτεραιότητα της είναι η καριέρα της.

«Δεν έχω δεχτεί ποτέ πρόταση γάμου να πω κι εγώ μία φορά “όχι”. Εστιάζω πιο πολύ στην καριέρα μου παρά στην προσωπική μου ζωή» ανέφερε.

Η Χριστίνα Σάλτη, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη «διαμάχη» της με την Ανδρομάχη για τη διεκδίκηση της επανεκτέλεσης του τραγουδιού «Παράλληλη αγάπη» που αγαπήσαμε με τη φωνή της Άντζυς Σαμίου.

«Τα τραγούδια δεν ανήκουν σε κανέναν μας, αν δεν τα γράψουμε». Ερμηνεύω τραγούδια άλλων δημιουργών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το τραγούδι ανήκει στον Κώστα μηλιωτάκη και στην Σμαρούλα Μαραγκουδάκη. Είναι μεγάλη μου τιμή που μου το εμπιστεύτηκαν. Σέβομαι απόλυτα την Άντζυ Σασμίου που το τραγούδησε εξαιρετικά και την ευχαριστώ πάρα πολύ».

«Εγώ ήρθα σε συνεννόηση με τον Κώστα Μηλιωτάκη για να βγάλουμε το τραγούδι ήταν στα σκαριά να το βγάλουμε».

«Κυκλοφορούν πολλά covers και medley. Συνήθως πολλά παιδιά, επαγγελματίες και μη, ανεβάζουν covers του τραγουδιού και το λένε στο σπίτι τους. Υπάρχουν και τα medley που είναι πολλά τραγούδια, υπάρχει ολόκληρη παραγωγή. Η Ανδρομάχη έκανε medley. Επειδή είναι επαγγελματική δουλειά… Απλά γενικά πρέπει να πάρεις την άδεια των δημιουργών».

«Με την Ανδρομάχη είμαστε στην ίδια εταιρεία, τη γνωρίζω, δεν έχουμε πρόβλημα» κατέληξε.