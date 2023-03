Life

Εγκατέλειψαν τιγράκι σε κάδο έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (εικόνες)

Το ζώο που βρέθηκε είναι παράλυτο, σε κακή κατάσταση και περιθάλπτεται στην κλινική.

Με ένα πρωτοφανές περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Σπάτων, όταν βρήκαν σε κάδο απορριμμάτων ένα λευκό τιγράκι παρατημένο.

Το ζώο που βρέθηκε είναι παράλυτο, σε κακή κατάσταση και περιθάλπτεται στην κλινική του Αττικού Πάρκου, όπου και τον περιθάλπουν μέχρι σήμερα.

Το άτυχο ζώο σύμφωνα με τους ειδικούς είναι μόλις 4 μηνών και όπως εξηγεί ο διευθυντής του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, Ζαν Ζακ Λεσουέρπρόκειται προφανώς για την πράξη ενός ασυνείδητου, ο οποίος αφού προμηθεύτηκε παράνομα το λευκό τιγράκι, λόγω της αναπηρίας του αποφάσισε να το ξεφορτωθεί, με αυτόν τον τρόπο.

«Κάποιος το έφερε παράνομα από το εξωτερικό και το παράτησε. Το ζώο δεν είναι σε καλή κατάσταση και αναμένουμε την απόφαση των αρχών για την τύχη του», εξηγεί ο κ. Λεσουέρ στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως φαίνεται και στο βίντεο το λευκό τιγράκι δεν είναι σε καλή κατάσταση, αφού από την μέση και κάτω είναι παράλυτο. Τα πίσω του πόδια δεν κουνιούνται, δεν έχει λάβει ποτέ σωστή διατροφή και έχει σημαντική έλλειψη της Βιταμίνης D, ίσως γιατί βρισκόταν από τότε που γεννήθηκε σε κλειστό και σκοτεινό χώρο.

