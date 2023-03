Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Οι τιμές στα προϊόντα της εβδομάδας

Τι δείχνει η σύγκριση των τιμών στα αγαθά που παρέμειναν στο "καλάθι" από την προηγούμενη εβδομάδα.

«Στην συνολική αξία του καλαθιού του νοικοκυριού μετά την μείωση της περασμένης εβδομάδας έχουμε σταθεροποίηση».

Αυτό αναφέρει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός συγκεκριμένα γνωστοποίησε τα εξής: «19η εβδομάδα του «Καλαθιού» και οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: Από 1134 προϊόντα 101 (8.91%) παρουσίασαν αύξηση, 106 (9.35%) παρουσίασαν μείωση, και 927 (81.75%) παρέμειναν σταθερά! Στην συνολική αξία του «Καλαθιού» μετά την μείωση της περασμένης εβδομάδας έχουμε σταθεροποίηση».

