Δημοσκόπηση ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης

Τι πιστεύουν οι πολίτες για την τραγωδία στα Τέμπη, πού αποδίδουν ευθύνες για το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά τα κρίσιμα γεγονότα στην μεγάλη μηνιαία δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1

Απόψε, Πέμπτη 9 Μαρτίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί η μεγάλη μηνιαία δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για την τραγωδία στα Τέμπη;

Πού αποδίδουν ευθύνες για το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 57 επιβάτες και εργαζομένους;

Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά τα κρίσιμα γεγονότα;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

