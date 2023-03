Κοινωνία

Περιστέρι: Ένοπλη ληστεία με γερή... μπάζα από ανταλλακτήριο συναλλάγματος

Κουκουλοφόρος έκανε "ανάληψη" χιλιάδων ευρώ από ανταλλακτήριο συναλλάγματος.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ, Τετάρτη 8 Μαρτίου, σε κατάστημα ανταλλαγής συναλλάγματος, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη, στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 19:00, εισέβαλε στο κατάστημα άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ο οποίος με την απειλή όπλου ακινητοποίησε την 24χρονη υπάλληλο και αφαίρεσε όσα χρήματα υπήρχαν στο ταμείο. Αμέσως μετά ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Όπως είπε η υπάλληλος σε αστυνομικούς, ο άγνωστος αφαίρεσε 2.480 ευρώ, 4.131 δολάρια Αμερικής και 4.285 αγγλικές λίρες.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

