Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Στην ανακρίτρια τα ηχητικά ντοκουμέντα

Συνεχίζεται η έρευνα της ανακρίτριας Λάρισας για τα αίτια του δυστυχήματος στα Τέμπη. Συμπληρωματικές καταθέσεις από εμπλεκόμενους.

Στοιχεία που ρίχνουν φως στην υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη συγκεντρώνει η ανακρίτρια Λάρισας, ενώ σήμερα βρίσκεται στη διαδικασία αντιπαραβολής των καταθέσεων που ελήφθησαν έως τώρα, με τις συνομιλίες από τον ράδιο - ασύρματο της βραδιάς του δυστυχήματος.

Στόχος της ανακρίτριας είναι να κατανοήσει πλήρως τι συνέβη εκείνη την βραδιά, ώστε να εντοπίσει τι οδήγησε στο δυστύχημα και να αποδοθούν οι ευθύνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια παράλληλα καλεί για καταθέσεις ξανά τα εμπλεκόμενα, έως τώρα, πρόσωπα για συμπληρωματικες καταθέσεις.

Τι κατέθεσε ο επιθεωρητής Λάρισας

Στην κατάθεση που έδωσε στις 2 το μεσημέρι της 3ης Μαρτίου στην ανακρίτρια Λάρισας ο 63χρόνος επιθεωρητής και αποκαλύπτει το protothema.gr περιγράφει με λεπτομέρειες όλα όσα έγιναν τη μοιραία νύχτα, αλλά και το πώς λειτουργεί το σύστημα με τις προσλήψεις, την εκπαίδευση και τις βάρδιες των σταθμαρχών.

«Ο μηχανοδηγός, σίγουρα αντιλήφθηκε ότι ήρθε στη γραμμή καθόδου και θα έπρεπε να αναρωτηθεί γιατί δεν πήρε το υπόδειγμα 1001. Ο συγκεκριμένος οδηγός Κουτσούμπας Γεώργιος, απ’ όσο γνωρίζω το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν εργαζόταν στην γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη και επανήλθε πρόσφατα», είπε και επισημαίνει «Όταν στη 01:15 συνάντησα τον Βασίλη Σαμαρά, τον ρώτησα γιατί έμεινε μόνος του, ενώ υπήρχε σταθμάρχης μου απάντησε ότι ο Παυλόπουλος παρέδωσε σε αυτόν και έφυγε γύρω στις 21:45 με 21:50. Τον Παυλόπουλο, τον ξαναρώτησα τι ώρα έφυγε, κι αυτός μου απάντησε ότι αυτός παρέδωσε κανονικά δίχως να προσδιορίσει ακριβές χρονικό σημείο. Θεωρώ ότι αν Παυλόπουλος εξασφάλιζε έστω την αμαξοστοιχία 2597, ίσως να είχε αποφευχθεί το ατύχημα…».

Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες ο συγκεκριμένος επιθεωρητής βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα» και γιατί αμέσως μετά την τραγωδία με τους 57 νεκρούς πήγε στο νοσοκομείο του Βόλου και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες πήρε αναρρωτική άδεια ενός μήνα γιατί είχε πρόβλημα με τη μέση του!

Οι συνομιλίες του σταθμάρχη μετά την τραγωδία

Το καταγραφικό της επιβατικής αμαξοστοιχίας, που είναι στη διάθεση των Αρχών, θεωρεταί κρίσιμο για την εξέλιξη των ερευνών. Τα ηχητικά ντοκουμέντα που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας με πρωταγωνιστή τον κατηγορούμενο σταθμάρχη της Λάρισας ο οποίος επικοινωνεί με τον ρυθμιστή κυκλοφορίας στην Αθήνα. Στις συνομιλίες ο προφυλακισμένος σταθμάρχης φαίνεται βέβαιος ότι έδιωξε το μοιραίο Intercity 62 από τη σωστή κατεύθυνση:

Βασίλη, εσένα σου έδειχνε άνοδο ότι έφυγε το τρένο, έτσι δεν είναι;

Ναι.

Άνοδο.

Ναι.

Περίπου μισή ώρα μετά το δυστύχημα, ακούγεται να λέει.

Βασίλη τι έχει συμβεί;

Έγινε τράκα;

Ναι πώς έγινε τράκα;

Δεν ξέρω. Ό,τι και να σου πω Ελένη, θα σου πω ψέματα. Τώρα πώς έγινε και μπήκε στην κάθοδο αυτό το τρένο… Δεν ξέρω. Κλείσε.

Εντάξει.

Τα επόμενα βήματα

Υπενθυμίζεται ότι θέμα χρόνου είναι η σύγκληση της ολομέλειας των προέδρων εφετών της Λάρισας. Αύριο το μεσημέρι οι 21 πρόεδροι εφετών θα αποφασίσουν για το εάν θα ανατεθεί η υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος σε εφέτη ανακριτή. Τη σύγκληση της Ολομέλειας είχε ζητήσει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών της θεσσαλικής πρωτεύουσας, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Στο έγγραφό του, ο κ. Σταμάτης Δασκαλόπουλος σημείωνε: «Εν όψει των τεράστιων και πολυσύνθετων ευθυνών που ανακύπτουν από τα μέχρι στιγμής αποδεικτικά στοιχεία επιβάλλεται να εξεταστούν σύντομα και ενδελεχώς τα Αν το αίτημα του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού γίνει δεκτό -κάτι που θεωρείται σχεδόν βέβαιο- την ανάκριση θα «τρέξουν» δύο εφέτες, οι οποίοι και θα ερευνήσουν ενδελεχώς την υπόθεση. Κι ενώ ήδη έχει δρομολογηθεί η σύγκληση της Ολομέλειας, συγγενείς εννέα θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, μέσω του δικηγόρου τους Αλέξη Κούγια, εκφράζουν αντιρρήσεις για τον ορισμό εφέτη ανακριτή, τις οποίες κατέθεσαν στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Ποια πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο

Οι έρευνες των δικαστικών λειτουργών στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση, μετά και την εντολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Μέχρι τώρα, στην ανακρίτρια έχουν καταθέσει ως μάρτυρες εργαζόμενοι στον ΟΣΕ, νυν και συνταξιούχοι σταθμάρχες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν δεχτεί επίμονες ερωτήσεις για το πώς λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, ο πίνακας ελέγχου και άλλα συστήματα.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι πραγματογνωμοσύνες που έχουν διαταχθεί από εισαγγελικής πλευράς και ήδη διενεργούνται για τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, προς το παρόν, η έρευνα εστιάζει στον επιθεωρητή ο οποίος όρισε τον άπειρο σταθμάρχη σε ένα τόσο νευραλγικό πόστο, αλλά και στον σταθμάρχη, ο οποίος δεν έμεινε έως τις 11 το βράδυ, οπότε και έληγε η βάρδιά του.

