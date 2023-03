Παράξενα

Απάτη: Πουλούσε... οστά Αγίων και συνελήφθη

Αθεόφοβος πουλούσε οστά ισχυρίζομενος ότι ανήκαν σε Αγίους. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Στην σύλληψη ενός ημεδαπού που κατηγορείται για απάτη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, «στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας αρχαιοτήτων και την εν γένει προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης ο ημεδαπός, ο οποίος διέθετε έναντι αμοιβής προθήκες περιέχουσες -κατά τα λεγόμενά του- τμήματα οστών αποδιδόμενα σε Αγίους της Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, εικόνες και ιερατικά αντικείμενα».

Όπως αναφέρει η αστυνομική ανακοίνωση, «για τον τερματισμό της δράσης του, οργανώθηκε κεκαλυμμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία ο ανωτέρω συνελήφθη όταν παρέδωσε σε υποψήφιο αγοραστή 7 προθήκες και θήκες που περιείχαν συνολικά 17 οστά, τα οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ήταν λείψανα Αγίων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αφού προηγουμένως είχε παραλάβει το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ».

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19 προθήκες που περιείχαν λείψανα, οστά, μέρη οστών, πιστόλι, δύο γεμιστήρες και 207 φυσίγγια, εικόνες Αγίων, ιερατικά κοσμήματα και σταυρός.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

