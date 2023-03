Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Κρόνος στους Ιχθείς και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Μπαίνουμε αστρολογικά σε νέο αιώνα και ελπίζουμε να είναι ο αιώνας του πνεύματος και όχι άλλο της ύλης" είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας των ζωδίων στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Στη συνέχεια ανέφερε πως "ο Κρόνος φεύγει από τον Υδροχόο και περνά στον Ιχθύ. Ο Ιχθύς σχετίζεται με νοσοκομεία, ιδρύματα και φυλακές κάτι που σημαίνει πως θα υπάρξει εξυγίανση σε αυτοόυς τους τομείς".

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





