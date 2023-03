Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέο συλλαλητήριο και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Στους δρόμους ξανά οι φοιτητές, διαμαρτυρόμενοι για την τραγωδία στα Τέμπη.

Νέο συλλαλητήριο πραγματοποιούν οι φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για την τραγωδία στα Τέμπη. 18 Φοιτητικοί Σύλλογοι και Σύλλογοι Οικοτρόφων απευθύνουν κοινό κάλεσμα στα Προπύλαια.

Κεντρικό σύνθημα είναι «το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή».

Λόγω της πορείας στο κέντρο της Αθήνας, αυτή την ώρα κλειστές είναι η Πανεπιστημίου και η Σταδίου, ενώ η πορεία κατευθύνεται προς τη Βουλή.

Ανάλογα συλλαλητήρια έχουν ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12.30 μ.μ. στην Καμάρα και στην Πάτρα στις 7 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Παράλληλα καλούν στο νέο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο που οργανώνουν το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και τα συνδικάτα της Αττικής την Κυριακή 12 Μάρτη, στο Σύνταγμα, στις 12 το μεσημέρι.

Επίσης, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης καλούν σε κινητοποίηση στις 12.30 μ.μ. στην Καμάρα και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Πάτρας σήμερα στις 7 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

