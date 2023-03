Life

Ξένες ταινίες “πολλών αστέρων” κάθε Πέμπτη στο ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Πέμπτες στον ΑΝΤ1 έχουν ταινίες πολλών αστέρων, λαμπερούς πρωταγωνιστές, περιπέτεια, λάμψη και φαντασία διά χειρός Χόλυγουντ!

Οι Πέμπτες στον ΑΝΤ1 έχουν ταινίες πολλών αστέρων, λαμπερούς πρωταγωνιστές, περιπέτεια, λάμψη και φαντασία διά χειρός Χόλυγουντ!

«KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ», «ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 8», «ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΔΡΕΣ» και «Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ», τέσσερις αγαπημένες ταινίες έρχονται τις Πέμπτες του Μαρτίου στις 21:00 για να δώσουν στα βράδια μας τη μαγεία της μεγάλης οθόνης.

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE)

Περιπέτεια αμερικάνικης – βρετανικής παραγωγής 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάθιου Βον

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ταρόν Έτζερτον, Κόλιν Φερθ, Τζουλιάν Μουρ, Μαρκ Στρονγκ, Χάλι Μπέρι, Τζεφ Μπρίτζες, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Πέδρο Πασκάλ, Έλτον Τζον, Έντουαρντ Χόλκροφτ

Όταν καταστρέφονται τα κεντρικά γραφεία της Kingsman, ο κόσμος βρίσκεται σε ομηρία. Δύο από τους πράκτορες της εταιρείας ταξιδεύουν στις ΗΠΑ. Εκεί θα ανακαλύψουν έναν οργανισμό κατασκοπίας με το όνομα Statesman, η ίδρυση του οποίου συμπίπτει χρονικά με την ίδρυση του δικού τους οργανισμού. Οι δύο πράκτορες μπλέκουν σε μια νέα περιπέτεια που δοκιμάζει τις αντοχές και την εξυπνάδα τους. Oι δύο αυτές ελίτ μυστικές οργανώσεις συνεργάζονται για να εξουδετερώσουν τον αδίστακτο, κοινό εχθρό τους, προκειμένου να σώσουν τον κόσμο.

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 8 (FATE OF THE FURIOUS ,THE)

Περιπέτεια αμερικάνικης παραγωγής 2017

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Φ. Γκάρι Γκρέι

ΠΑΙΖΟΥΝ: Βιν Ντίζελ, Ντουέιν Τζόνσον, Τζέισον Στέιθαμ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Ταϊρίς Γκίμπσον, Κρις Μπρίτζες, Νάταλι Εμάνιουελ, Κερτ Ράσελ, Σκοτ Ίστγουντ, Σαρλίζ Θερόν , Έλεν Μίρεν.

Ο Ντομ και η Λέτι περνούν τον μήνα του μέλιτος στην Αβάνα κάνοντας, τι άλλο, κόντρες. Εκεί, όμως, το όνειρο θα κοπεί απότομα, όταν η Σάιφερ, μια underground χάκερ με ανθρωπιστική συνείδηση, θα συναντήσει τον Τορέτο και θα τον εκβιάσει, με άγνωστο διακύβευμα, να στραφεί εναντίον της ίδιας του της ομάδας. Κι αυτός θα το κάνει.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΔΡΕΣ (THE MONUMENTS MEN)

Περιπέτεια αμερικάνικης-γερμανικής παραγωγής 2014

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζορτζ Κλούνεϊ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπιλ Μάρεϊ, Τζον Γκούντμαν, Ζαν Ντιζαρντέν, Κέιτ Μπλάνσετ, Μπομπ Μπάλαμπαν, Ντιμίτρι Λεονίντας

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μια διαφορετική από τις υπόλοιπες διμοιρία, απαρτισμένη από ιστορικούς τέχνης και υπαλλήλους μουσείου, αναλαμβάνει μια απίθανη αποστολή. Να περάσει τις γραμμές των Ναζί και να διασώσει τα καλλιτεχνικά αριστουργήματα, πριν αυτά, με την πτώση της Γερμανίας, καταστραφούν όπως έχει διατάξει ο Χίτλερ. Όμως, αυτοί οι επτά άνθρωποι, ονομαζόμενοι ως «Άνθρωποι Των Μνημείων» γνωρίζουν περισσότερα για τον Μιχαήλ Άγγελο παρά για οποιοδήποτε όπλο, και η κούρσα της διάσωσης του ανθρώπινου πολιτισμού είναι ενάντια στον χρόνο.

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ (SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN)

Ταινία φαντασίας αμερικάνικης παραγωγής 2012

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρούπερτ Σάντερς

ΠΑΙΖΟΥΝ: Κρίστεν Στιούαρτ, Σαρλίζ Θερόν, Κρις Χέμσγουορθ, Σαμ Κλάφλιν, Ίαν ΜακΣέιν, Μπομπ Χόσκινς

Πριν από δέκα χρόνια, η εκθαμβωτική Βασίλισσα Ραβένα σκότωσε το Βασιλιά την πρώτη νύχτα του γάμου τους. Τώρα χρειάζεται μια αγνή καρδιά για να καταφέρει να διατηρήσει την ομορφιά της, αλλά και τη δύναμή της. Και η μοναδική που υπάρχει, φυλακισμένη στο κάστρο τόσα χρόνια, είναι η καρδιά της κόρης του βασιλιά. Το νεαρό κορίτσι, όμως, καταφέρνει να δραπετεύσει και αναζητά καταφύγιο στο Σκοτεινό Δάσος, το οποίο είναι γεμάτο με επικίνδυνα φυτά και δηλητηριώδη ζώα. Τότε η Βασίλισσα στέλνει στο κατόπι της τον μοναδικό άνθρωπο που λέγεται ότι μπήκε στο Δάσος και επιβίωσε: ένα θλιμμένο Κυνηγό, τον Έρικ, με εντολή να τη βρει και να της τη φέρει. Εκείνος, έχοντας προ πολλού εγκαταλείψει κάθε ελπίδα για ζωή, δέχεται. Όταν όμως βρίσκει τη λεία του, διστάζει. Θα σκοτώσει το όμορφο κορίτσι; Ή θα την εκπαιδεύσει για να γίνει η καλύτερη πολεμίστρια που έχει δει ποτέ το Βασίλειο; Και οι νάνοι πώς θα εμπλακούν στην ιστορία;

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης

Τραγωδία στα Τέμπη: Φοιτητής περιγράφει στον ΑΝΤ1 πώς σώθηκε

Long Covid: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί μετά από από λοίμωξη Όμικρον