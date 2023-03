Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη: Θλίψη στην κηδεία του Βάιου Βλάχου στην Καρδίτσα - Παρών ο Τσίπρας (εικόνες)

Θρήνος στο τελευταίο "αντίο" στον 34χρονο που βρισκόταν στη μοιραία αμαξοστοιχία Inretcity 62.



Παρουσία του Αλέξη Τσίπρα πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας η πολιτική κηδεία του Βάιου Βλάχου, εκ των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στο 1ο Νεκροταφείο Καρδίτσας.

O 34χρονος Βάιος Βλάχος βρισκόταν στη μοιραία αμαξοστοιχία IC62 με τη σύντροφό του και το σκυλάκι τους. Ο Βάιος έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, ενώ η κοπέλα του νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και το σκυλί τους επιβίωσε της σύγκρουσης.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια του Βάιου Βλάχου είχε ζητήσει να κατατεθούν χρήματα σε λογαριασμό, τα οποία θα δοθούν δωρεά για υποτροφία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ με κατεύθυνση Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον.

Όπως έγραψε ο αδερφός του στο Twitter, o Βάιος είχε βγάλει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και από τότε εργαζόταν σε μελέτες αποκατάστασης και έργων ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια διαφόρων υποδομών. Από τραγική σύμπτωση της μοίρας, είχε μάλιστα κάνει και μέρος της πρακτικής του στις σήραγγες των Τεμπών.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραβρέθηκε τη Δευτέρα και στην κηδεία της 28χρονης Ελπίδας Χούπα, καθώς γνώριζε τον πατέρα της.

