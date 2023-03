Κοινωνία

Αμβρόσιος: Μήπως το δυστύχημα στα Τέμπη είναι τιμωρία από τον Θεό για το Καρναβάλι;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Μητροπολίτης πρωην Καλαβρύτων Αμβρόσιος για το δυστύχημα στα Τέμπη και το καρναβάλι.

Στο κείμενο του, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα ήταν… τιμωρία από τον Θεό για το τριήμερο του Καρναβαλιού και την υπερβολική ασέβεια του ανθρώπου και τον πλεονασμό της αμαρτίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μητροπολίτης πρωην Καλαβρύτων Αμβρόσιος αναφέρει:

«Θα πρέπει, συνεπώς, να διερευνήσουμε μήπως τα διάφορα αυτά έκτακτα και καταστροφικά σοβαρά γεγονότα, τα οποία τώρα τελευταία συμβαίνουν σ’ ολόκληρο τον Πλανήτη μας (όπως οι σεισμοί, οι καταποντισμοί, οι πλημμύρες, οι πυρκαϊές κλπ.), μήπως εκφράζουν την οργήν του Θεού για την αποστασία του σημερινού ανθρώπου από τον δρόμο της αρετής, από την αγκαλιά του Θεού; Προκειμένου δε περί του τραγικού συμβάντος εκεί ψηλά στα Τέμπη της Θεσσαλίας μήπως το γεγονός αυτό έρχεται ως ΤΙΜΩΡΙΑ από τον Θεόν για την υπερβολική ασέβεια του ανθρώπου και τον πλεονασμό της αμαρτίας κατά το προηγηθέν τριήμερο του Καρναβαλιού, που τόσο πολύ γιορτάσθηκε όχι μόνον σ’ ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα, αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές του Πλανήτου μας;»

«Μήπως, λοιπόν, αυτή η τραγωδία των Τεμπών είναι μια έκφρασις της οργής του Κυρίου μας γι΄αυτή την τόσο πανηγυρική Καρναβαλική εορτή του Διαβόλου;» αναρωτιέται στο κείμενο του ο πρώην Μητροπολίτης!

Αναλυτικά στο δεύτερο απόσπασμα του αναφέρει:

«Ώστε αυτή είναι η Ελλάδα του 21ου αιώνος! Μία Χώρα, της οποίας οι κάτοικοι απομακρύνονται συνεχώς από την Εκκλησία, ποδοπατούν τον Νόμον του Ευαγγελίου, αγνοούν τον Σωτήρα Χριστόν, αποδέχονται την ομο-φυλοφιλίαν, νομιμοποιούν την παράνομον συμβίωσιν, τιμούν τους Αξιωμα-τούχους του Κράτους, όταν αυτοί ζούν ΑΣΤΕΦΑΝΩΤΟΙ με τον «γκόμενό» τους!!!! Έπειτα ας μη λησμονούμε, ότι καταργήθηκε ο εκκλησιασμός των Μαθητών! Νομοθετήθηκε ο Πολιτικός Γάμος! Νομοθετικά ετοιμάζεται και η θέσπισις του Γάμου των Ομοφυλοφίλων! Σιγά-σιγά, αλλά μεθοδικά επίσης, καταργείται η αργία της Κυριακής, κλπ. κλπ.! Η Ελλάδα μεταβάλλεται αργά-αργά, πλήν όμως σταθερά, σε μια Χώρα ΑΘΕΩΝ και ΜΑΓΩΝ!!! Ο Διάβολος, λοιπόν, χορεύει στις ημέρες μας. Ο Διάβολος πανηγυρίζει για τις …κατακτήσεις του! Και κορυφαίο κατόρθωμα του Διαβόλου είναι το ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΗΑΣ, το τριήμερο του Καρναβαλιού!

Μήπως, λοιπόν, αυτή η τραγωδία των Τεμπών είναι μια έκφρασις της οργής του Κυρίου μας γι΄αυτή την τόσο πανηγυρική Καρναβαλική εορτή του Διαβόλου; Ο στοχαστικός αρθρογράφος της Εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕ-ΡΗ ΩΡΑ κ. Σπυρίδων Νάκος στο φ. της 3ης Μαρτίου 2023 (σελ. 7-ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ) έγραψε τα εξής φοβερά λόγια:

“Οι εξόριστοι εκ του Παραδείσου και κληρονόμοι της αβύσσου, αντί να μετατρέψουν σε θρήνο μετανοίας την αρχή της Σαρακοστιανής νηστείας, μετέτρεψαν την εορτή της Καθαράς Δευτέρας σε ένα ειδωλο-λατρικό καρναβαλικό τέρας. Ουαί! Έρχου Κύριε Ιησού Χριστέ! Αμήν!”».

Πηγή: ekklsiaonline

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στην Αθήνα: Έσπασαν το μνημείο για τα θύματα της Marfin (εικόνες)

Φιλοθέη: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα εταιρείας σεκιούριτι

Εγκατέλειψαν τιγράκι σε κάδο έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (εικόνες)