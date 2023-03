Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη: Αντιδράσεις των κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη

Πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του στο υπουργικό συμβούλιο.



Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου σε δήλωσή της αναφέρει: «Η συγνώμη και η ανάληψη ευθύνης δεν συνάδει με το «όλοι φταίνε», ούτε με ψεύτικες ‘παραιτήσεις υπουργών που σε λίγες ημέρες θα είναι ξανά υποψήφιοι. Ο κος Μητσοτάκης οφείλει να κατανοήσει ότι δεν έγινε προχθές πρωθυπουργός αλλά κυβερνά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Και ηγείται μιας παράταξης που κυβέρνησε σχεδόν τα μισά χρόνια από τη μεταπολίτευση. Οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια απαξιώθηκαν και ξηλώθηκαν πολλές δικλείδες ασφαλείας, με βάση τις οποίες λειτουργούσαν ομαλά οι σιδηρόδρομοι τόσα χρόνια, που θα είχαν αποτρέψει το δυστύχημα. Και, κυρίως, οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι ανήλθε στην εξουσία με την υπόσχεση του επιτελικού κράτους και της αριστείας και αντί αυτού κυβερνά με ρουσφέτια και αναξιοκρατία παντού. Πόσο πειστικό είναι να επιχειρεί να μας πείσει ότι όσα δεν έκανε τέσσερα χρόνια τώρα, θα τα κάνει λίγες ημέρες πριν τις εκλογές; Έρχονται στιγμές που η ουσία ξεπερνά την επικοινωνία και κανένας Αμερικανός επικοινωνιολόγος δεν μπορεί να τα διορθώσει».

Σε απάντηση του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου στην ανακοίνωση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπης Τσαπανίδου ανέφερε: "Ο Πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη που αναλογεί στην κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών. Ζήτησε συγνώμη τόσο προσωπικά, όσο και εκ μέρους του πολιτικού συστήματος, κυβερνήσεων και διοικήσεων που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν ένα έργο που έπρεπε να είχε τελειώσει από το 2016. Γιατί αν το έργο είχε ολοκληρωθεί, το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποτραπεί. Ταυτόχρονα εγγυήθηκε διαφάνεια στην έρευνα, την ανάδειξη των ευθυνών και τον καταλογισμό των συνεπειών. Ενώ αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να μην ζήσουμε ξανά τέτοια τραγωδία. H μόνιμη απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλο αυτό είναι ότι τα τρένα στην Ελλάδα λειτουργούσαν τέλεια επι των ημερών του και τα διέλυσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι πολίτες ας βγάλουν τα συμπεράσματα τους".

Από την πλευρά της, η ΝΔ σε ανακοίνωσή της εξαπολύσει "πυρά" στον ΣΥΡΙΖΑ και σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας στην εφημερίδα Political οι αποσπάσεις δύο υπαλλήλων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Η μια στο βουλευτικό γραφείο του Γ. Ραγκούση και η άλλη στον ΣΥΡΙΖΑ, στη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, έχει αποσπάσει υπαλλήλους από μια Αρχή, η Πρόεδρος της οποίας δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό και την ίδια στιγμή καταγγέλλει την υποστελέχωση που δεν επιτρέπει στη ΡΑΣ να επιτελέσει τα ελεγκτικά της καθήκοντα. Από τη μια κόπτεται για τις ανεξάρτητες αρχές, από την άλλη τις αποψιλώνει σε προσωπικό αδιαφορώντας αν μπορούν να επιτελέσουν το έργο για το οποίο συγκροτήθηκαν, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει όρια.».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, σε δήλωσή του αναφέρει: «Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει με κυνικό τρόπο την επικοινωνιακή διαχείριση της τραγωδίας. Αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο στα λόγια ενώ την επιμερίζει κατ’ ουσίαν σε όλους. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν ήταν εκκρεμής στα δικά μας συρτάρια εννέα χρόνια η σύμβαση 717/2014 για την εγκατάσταση τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με επτά παρατάσεις και 54 εκατ. ευρώ συμβατικό αντικείμενο. Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχουν την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα να μιλούν για ανοικοδόμηση του κράτους και αναγέννηση της χώρας. Είναι οι ίδιοι που πλήγωσαν το κράτος δικαίου, τις υποδομές, το δημόσιο σύστημα υγείας, τη δημόσια παιδεία. Φτάνει πια. Ως εδώ!»

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: "Αφού απέτυχαν οικτρά να εμποδίσουν τις μεγάλες κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας, τώρα προσπαθούν ξεδιάντροπα να τις φέρουν στα “μέτρα” τους, αλλοιώνοντας το ίδιο το περιεχόμενό τους. Είναι, μάλιστα, τέτοια η υποκρισία του κυρίου Μητσοτάκη, που έφτασε στο σημείο να προσπαθεί να φορτώσει το σημερινό σάπιο κι εγκληματικό κράτος γενικά σε κάποιες “παθογένειες” και “συντεχνίες” και πάνω απ’ όλα στους ίδιους τους εργαζόμενους, ενώ πρόκειται για το κράτος του κεφαλαίου και του κέρδους που υπηρετεί η κυβέρνησή του, όπως και όλες οι προηγούμενες. Και φυσικά, προσπαθεί στο όνομα δήθεν της “αλλαγής” αυτού του κράτους, να αθωώσει και να συνεχίσει την ίδια -στην ουσία- πολιτική που οδήγησε στο έγκλημα στα Τέμπη. Ματαιοπονούν, αν νομίζουν ότι θα μπορούν πλέον να συγκαλύπτουν τις πραγματικές αιτίες και τους ενόχους. Η λαϊκή και νεανική οργή, αργά η γρήγορα, θα αναστρέψει και το σημερινό σάπιο κράτος και όσους το υπηρετούν" αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Λύση σημειώνει:"Όταν ακούμε τον Έλληνα πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί ακόμα και παράνομο υλικό που διέρρευσε χθες και δεν ακούμε για βραχιολάκια και φυλακή και δημεύσεις περιουσιών όλων όσοι ενεπλάκησαν στην ιστορία του τραίνου, εμείς θλιβόμαστε. Ζητάμε από την κυβέρνηση πραγματικά αν θέλει να βρει τους υπαίτιους και βραχιολάκια στην εταιρεία και φυλακή τους υπαίτιους και δήμευση των περιουσιών, αλλιώς οι νεκροί δεν θα δικαιωθούν. Όταν κόμματα και κουκουλοφόροι κουκουλώνουν την οργή του λαού, τότε έχουμε 80.000 διαδηλωτές και 800.000. Κάποια στιγμή τα κόμματα και οι κουκουλοφόροι πρέπει να φύγουν εκτός των διαδηλώσεων για να μπορούν όλοι οι Έλληνες είτε δεξιοί είτε αριστεροί να διαμαρτυρηθούν για τον χαμό των ανθρώπων που έφυγαν μέσα από το δυστύχημα. Δυστυχώς τα κόμματα καπελώνουν και οι κουκουλοφόροι κουκουλώνουν τις εκδηλώσεις. Αν θέλετε την άποψη της Ελληνικής Λύσης, πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν οι βουλευτές και οι υπουργοί και μετά να πάμε σε αξιολόγηση στον δημόσιο τομέα. Δυστυχώς η αναξιοκρατία θριαμβεύει" αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε δηλώσεις του.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν σε δήλωσή του αναφέρει: «Το ότι ο πρωθυπουργός εμφανίζεται σε κάμερα, περιτριγυρισμένος από το συμβούλιο της άριστης ανικανότητας, για οποιοδήποτε άλλο λόγο από το να προκηρύξει εκλογές, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα ότι έχει καταλήξει να πιστεύει την πλασματική πραγματικότητά που έχει βαλθεί να διαμορφώνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οι εικόνες φωτογενούς, επικοινωνιακά επιμελημένου πένθους από τους πιο ενθουσιώδεις εφαρμοστές της λιτότητας που έχουν καταστρέψει ολοσχερώς τις υποδομές της χώρας, από τους σιδηρόδρομους μέχρι την δημόσια υγεία, δεν είναι τίποτα λιγότερο από προσβλητικές. Κάθε λεπτό που περνάει και αυτή η απόλυτα απονομιμοποιημένη κυβέρνηση παραμένει στη θέση της είναι μια βαθιά προσβολή προς τον λαό της χώρας μας και την ίδια τη δημοκρατία.



Ο κ. Μητσοτάκης είχε το θράσος να συνδυάσει για άλλη μία φορά τη κενή συγγνώμη του με αιχμές κατά των εργαζομένων των σιδηροδρόμων: οι ίδιοι άνθρωποι που απεργούσαν, παραιτούνταν, έστελναν εξώδικα για τις συνθήκες των σιδηροδρόμων και της εργασίας τους, έχουν και αυτοί ενοχή σύμφωνα με τον πρωθυπουργό που προσπαθεί να κατανέμει την ευθύνη σε όσους περισσότερους ανθρώπους, φορείς, κυβερνήσεις και συγκυρίες μπορεί. Και η τηλεδιοίκηση, την οποία απαιτούσαν για χρόνια οι εργαζόμενοι, θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, μας λένε τώρα. Αν ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν είχε γίνει νωρίτερα; Και από τη στιγμή που δεν είχε γίνει από αυτή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί να τους εμπιστευτούμε με την διακυβέρνηση της χώρας; Θα πρέπει να περιμένουμε συγκρούσεις, ναυάγια και θανατηφόρες πυρκαγιές για να δούμε πράξεις από τις κυβερνήσεις μας; Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κατευθύνει την συζήτηση προς τη καταδίκη του κράτους, αφήνοντας φυσικά να εννοηθεί ότι αν τον έλεγχο του ΟΣΕ τον είχαν ιδιώτες, δε θα βρισκόμασταν σε αυτή τη κατάσταση. Η ιδιωτικοποίηση που έχει καταστρέψει τους σιδηρόδρομους στην Αγγλία και την Γερμανία, στην Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται θαυματουργή, ακόμα και όταν έχει οδηγήσει στον θάνατο 57, κυρίως νέους, συμπολίτες μας. Όχι κ. Μητσοτάκη, το μόνο κράτος που απέτυχε είναι το δικό σας επιτελικό κράτος. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα της ενότητας, στο οποίο επέμεινε ο πρωθυπουργός. Διότι αν δεν εμπιστευτούμε τη χώρα μας σε αυτούς που τη καταστρέφουν, αυτό μας κάνει διχαστικούς και επικίνδυνους. Η ενότητα, αυτές τις δύσκολες στιγμές, επιβάλλεται. Ακόμα και με δακρυγόνα και γκλοπ».

