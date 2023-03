Οικονομία

ΔΕΗ: Έπεσαν οι υπογραφές για την εξαγορά της Εnel Ρουμανίας

Η ΔΕΗ κάνει λόγο για ορόσημο στην στρατηγική ανάπτυξής της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.



Την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά του συνόλου των δραστηριοτήτων της ιταλικής Enel στη Ρουμανία ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ, κάνοντας λόγο για ορόσημο στην στρατηγική ανάπτυξής της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στις δραστηριότητες διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για την πρώτη κίνηση επέκτασης της επιχείρησης στο εξωτερικό η οποία έχει και ευρύτερη στρατηγική σημασία και για τη χώρα ιδίως μετά την απόσυρση, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, των ελληνικών τραπεζών από τις επενδύσεις τους στα Βαλκάνια. «Μετά από μία δεκαετία κατά την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αποεπενδύσουν από σημαντικά και κερδοφόρα assets τους προκειμένου να επιβιώσουν στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης, η ΔΕΗ είναι πρώτη επιχείρηση που ανοίγει ξανά το δρόμο για τη δυναμική είσοδο στη ΝΑ Ευρώπη. Επιπλέον δίνει ένα γεωπολιτικό προβάδισμα στην Ελλάδα καθώς θα διαχειρίζεται μεγάλο μέρος των ενεργειακών πόρων και δικτύων μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρουν σχετικά κύκλοι της ΔΕΗ.

Το τίμημα της εξαγοράς συμφωνήθηκε σε 1,26 δισεκ. ευρώ ενώ η συνολική αξία είναι 1,9 δισεκ.. Θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και δανεισμό, (ήδη έχει εξασφαλισθεί δάνειο διάρκειας 5 ετών και ύψους 800 εκατ. ευρώ από ελληνικές και διεθνείς τράπεζες).

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Η., Γεώργιος Στάσσης δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή είναι απολύτως συνεπής με όσα είχαμε παρουσιάσει τον Νοέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου μας, το οποίο προέβλεπε τη διεθνή επέκτασή μας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συνεπώς οι δραστηριότητες της Enel στη Ρουμανία αποτελούν την ιδανική επιλογή τόσο από γεωγραφική όσο και από επιχειρηματική άποψη. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουμε μια καθετοποιημένη εταιρεία ενέργειας με ελκυστική αποτίμηση, δρομολογώντας τη μετατροπή της Δ.Ε.Η. σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη θα συμβάλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Δ.Ε.Η. τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, με όφελος για τους πελάτες μας και με απώτερο αποτέλεσμα τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»

«Με την εξαγορά της Enel Romania η ΔΕΗ ισχυροποιεί τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή και καθίσταται ο μεγαλύτερος παίκτης στη ΝΑ Ευρώπη. Επίσης αποκτά άμεση πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποτέλεσμα το φθηνότερο κόστος παραγωγής. Ουσιαστικά διπλασιάζει την παραγωγή της από ΑΠΕ (εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών). Αντιμετωπίζει το ρυθμιστικό κίνδυνο από τους περιορισμούς που της επιβάλλονται στην Ελλάδα, όπου είναι υποχρεωμένη να μειώσει το μερίδιο αγοράς της. Με τον τρόπο αυτό διατηρεί και αυξάνει το μέγεθός της. Τέλος, με την κίνηση αυτή υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο όπως μάλιστα είχε παρουσιαστεί στους επενδυτές πριν την επιτυχημένη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το Νοέμβριο του 2021», αναφέρουν κύκλοι της ΔΕΗ.

Οι δραστηριότητες της Enel Romania που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ΑΠΕ και η δεύτερη στην παροχή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα περιλαμβάνουν:

Δίκτυο διανομής πάνω από 130.000 χλμ, που διανέμει περίπου 16 TWh στις περιοχές Βουκουρεστίου, Banat όπου βρίσκεται η βιομηχανική ζώνη της χώρας και στην τουριστική περιοχή Dobrogea.

Σημαντικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (534MW ΑΠΕ εν λειτουργία: 8 αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 499MW και 4 φωτοβολταϊκά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 36 MW και 5,4GW έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Τις εταιρείες προμήθειας Enel Energie Muntenia και Enel Energie, με 3,2 εκατ. πελάτες και πωλήσεις 11 TWh. Επίσης την Enel-X, εταιρεία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως η ανάπτυξη δικτύου ηλεκτροκίνησης, υπηρεσιών συντήρησης και κ.α.

Σημειώνεται ακόμη ότι το τίμημα της εξαγοράς είναι χαμηλότερο σε σχέση με όμοιες συναλλαγές που έγιναν πρόσφατα για εξαγορές δικτύων, ΑΠΕ και δραστηριοτήτων προμήθειας στην Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει επίσης πρόβλεψη για πιθανή επιπρόσθετη πληρωμή, σε περίπτωση που η δραστηριότητα της Εμπορίας της Enel Ρουμανίας αποκτήσει στα επόμενα 2 έτη επιπρόσθετη αξία.

Η συναλλαγή θα προσθέσει λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ στο συνολικό EBITDA του Ομίλου ΔΕΗ, ενώ οι συνέργειες που θα δημιουργηθούν είναι της τάξεως των 200-250 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 4ετίας.

Επισημαίνεται τέλος ότι η ιταλική μητρική Enel βρίσκεται σε διαδικασία αποεπένδυσης από διάφορες χώρες καθώς η διεθνής ενεργειακή κρίση την βρήκε με πολύ υψηλό χρέος. Έχει ήδη πουλήσει δραστηριότητες στη Χιλή, και τη Ρωσία, και είναι σε διαδικασία πώλησης τόσο της δραστηριότητα της Ρουμανίας όσο και της Ελλάδας, της Αργεντινής και του Περού. Αντίθετα η ΔΕΗ έχει καταφέρει να εξυγιάνει τα οικονομικά της και να αναζητά ευκαιρίες επένδυσης, σύμφωνα και με το πλάνο για το οποίο δεσμεύτηκε στη διεθνή επενδυτική κοινότητα κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΣΥΡΙΖΑ: Η χώρα πενθεί και Μητσοτάκης-Στάσσης κλείνουν συμφωνία δισεκατομμυρίων

«Την ώρα που όλη η χώρα πενθεί για την τραγωδία των Τεμπών, κάποιοι όχι μόνο συνεχίζουν, αλλά σπεύδουν άρον άρον να κλείσουν δουλειές δισεκατομμυρίων, λίγο πριν τη λαϊκή ετυμηγορία που θα τους στείλει σπίτι τους», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «ο εκλεκτός του κου Μητσοτάκη στη ΔΕΗ, ο κος Στάσης, που μετέτρεψε τη πάλαι ποτέ Δημόσια επιχείρηση σε λαγό στη κούρσα της κερδοσκοπίας ιδιωτικών συμφερόντων, ενέκρινε σήμερα την εξαγορά έναντι 1,26 δισ. ευρώ της ENEL Ρουμανίας». «Της εταιρείας δηλαδή», σημειώνει, «στην οποία ο ίδιος ήταν CEO πριν αναλάβει τη ΔΕΗ». «Και αυτό, παρακάμπτοντας το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για άμεση ενημέρωση στη Βουλή, πριν οποιαδήποτε συμφωνία», προσθέτει.

«Δεν γνωρίζουμε», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «εάν μετά τη βίλα-ανάκτορο στη Τζια, σχεδιάζει να αγοράσει και ολόκληρο το νησί, αλλά να είναι σίγουρος τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα ελεγχθεί και το τελευταίο ευρώ από το πλιάτσικο». «Αυτά προς το παρόν», αναφέρει καταληκτικά στην ανακοίνωση της η αξιωματική αντιπολίτευση.

