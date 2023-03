Οικονομία

Επικουρικές συντάξεις: Πότε πληρώνονται τα αναδρομικά

Ποιους αφορούν τα αναδρομικά και πότε θα γίνουν οι πιστώσεις στους λογαριασμούς.

Στις 43.000 εκδόσεις επικουρικών συντάξεων , σε σύνολο 80.000 που εκκρεμούσαν μήνες ή και χρόνια και για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί η κύρια σύνταξη – προχώρησε ο ΕΦΚΑ το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023. Παράλληλα, στις 15 Μαρτίου, με εμβόλιμη πληρωμή, πρόκειται να καταβληθεί η προκαταβολή επικουρικής σύνταξης, που θεσμοθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες έπειτα από σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη. Δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η επικουρική τους σύνταξη και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αναλυτικά, τον Ιανουάριο οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προχώρησαν στην οριστική έκδοση 17.000 επικουρικών συντάξεων, με την πλειονότητα των δικαιούχων να πληρώνονται στα τέλη Φεβρουαρίου τόσο την επικουρική τους σύνταξη, όσο και τα αναλογούντα αναδρομικά. Τον Φεβρουάριο εκδόθηκαν 26.000 επικουρικές συντάξεις και οι δικαιούχοι θα λάβουν τα αντίστοιχα ποσά στα τέλη Μαρτίου. Συνολικά μέσα σε δύο μήνες εκδόθηκαν 43.000 επικουρικές συντάξεις, δηλαδή εκκαθαρίστηκε πάνω από το 50% του στοκ ληξιπρόθεσμων επικουρικών με προηγούμενη έκδοση κύριας σύνταξης που είχε συσσωρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με το υπουργείο, η σημαντική αυτή μείωση των εκκρεμοτήτων είναι το αποτέλεσμα του διπλασιασμού των ρυθμών απονομής σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, γεγονός που οφείλεται σε μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ (εισαγωγή αυτοματοποιημένων διαδικασιών και ψηφιακών εργαλείων, μαζική ανάληψη φακέλων ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων από τους εισηγητές που μέχρι πρότινος εξέδιδαν κύριες συντάξεις, θέση σε λειτουργία ειδικού Πύργου Ελέγχου και για τις επικουρικές συντάξεις κ.ά.).

Η προκαταβολή

Αναφορικά με την προκαταβολή επικουρικής σύνταξης, όπως ορίζεται στον νόμο, η καταβολή της δρομολογείται για τις 15 Μαρτίου και δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι για τους οποίους έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη και θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 15 έτη επικουρικής ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης) και να έχουν υποβάλλει αίτηση πριν από την 1η Ιουλίου 2022. Μάλιστα, προκειμένου να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το πλήθος των δικαιούχων, με υπουργική απόφαση δρομολογείται αμέσως η επέκταση του καταληκτικού χρονικού ορίου της αίτησης από την 1η Ιουλίου 2022 που ισχύει σήμερα στην 31η Δεκεμβρίου 2022.

Το ακριβές πλήθος των δικαιούχων προκαταβολής επικουρικής σύνταξης θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι σχετικοί έλεγχοι. Όσοι ασφαλισμένοι δεν λάβουν την προκαταβολή της επικουρικής σύνταξης στις 15 Μαρτίου αυτό οφείλεται στους εξής λόγους:

δεν πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις λήψης της προκαταβολής (τουλάχιστον 15 έτη επικουρικής ασφάλισης, προηγούμενη έκδοση κύριας σύνταξης κ.λπ.) ή

οι αιτήσεις λήψης επικουρικής έχουν ορισμένα νομικά ή τεχνικά προβλήματα για τα οποία οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα έρθουν σε επικοινωνία με τους ασφαλισμένους για να αντιμετωπιστούν ή έχουν εκδοθεί εντός του πρώτου 15νθημέρου του Μαρτίου οι οριστικές επικουρικές συντάξεις τους και οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα τις λάβουν το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου μαζί με τα αναλογούντα αναδρομικά.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως για τη λήψη της προκαταβολής επικουρικής σύνταξης δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς του δικαιούχου- και ισούται με 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης της έκδοσης της επικουρικής σύνταξης, για επικουρικές συντάξεις γήρατος. Η προκαταβολή ορίζεται στα 50 ευρώ για επικουρικές συντάξεις λόγω αναπηρίας, καθώς και για τον επιζώντα σύζυγο που ζητά να του χορηγηθεί επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου. Με άλλα λόγια, εάν κάποιος που πληροί τις προϋποθέσεις περιμένει έναν χρόνο να πάρει την επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος, θα εισπράξει έως τα μέσα Μαρτίου εφάπαξ ποσό 1.200 ευρώ (100 ευρώ επί 12 μήνες αναμονής), εάν περιμένει δυο χρόνια 2.400 ευρώ κ.ο.κ.

