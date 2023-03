Πολιτική

Παναγιωτόπουλος - Ακάρ: Τηλεφωνική επικοινωνία σε θετικό κλίμα

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του. Ποια θέματα συζητήθηκαν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, είχε σήμερα ο Χουλουσί Ακάρ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, κατά τη συνομιλία, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος εξέφρασε και πάλι τα συλλυπητήριά του για τους σεισμούς κι ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αντίστοιχα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό και θετικό κλίμα, ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας Ακάρ και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Παναγιωτόπουλος συμφώνησαν να αναπτύξουν την ατζέντα με βάση τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.