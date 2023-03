Ισχυρός σεισμός στην Ιταλία

Τεχνολογία - Επιστήμη

Ποιο ήταν το μέγεθος της σεισμικής δόνησης και που εντοπίζεται το επίκεντρο.

Μια σεισμική δόνηση 5 βαθμών έπληξε σήμερα την κεντρική Ιταλία, όπως ανακοίνωσε αρχικά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Ωστόσο, σύμφωνα με το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής, η σεισμική δόνηση ήταν 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ,

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του ήταν σε απόσταση 27χλμ βορειοδυτικά της Περούτζια, ανέφερε το EMSC.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή ζημιές από τον σεισμό που καταγράφηκε στις 16.05, τοπική ώρα, στην κεντρική Ιταλία, κοντά στην πόλη της Περούτζια.

Οι κάτοικοι της περιοχής Ουμπέρτιντε βγήκαν στο δρόμο για προληπτικούς λόγους, αλλά από τους μέχρι τώρα ελέγχους της Πολιτικής Προστασίας, δεν έχουν εξακριβωθεί ζημιές σε κτήρια ή τραυματισμοί κατοίκων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στις περιοχές της Τοσκάνης και των Μάρκε, πάντα στην κεντρική Ιταλία.

