Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - Τσαβούσογλου προς Έλληνα πρέσβη: Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ την βοήθεια σας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γεύμα στους πρέσβεις των "27" παρέθσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Με τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιος.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σήμερα κάλεσε σε γεύμα τους πρέσβεις των ‘27’ για να τους ευχαριστήσει για τη βοήθεια των χωρών στους σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία πριν από ένα μήνα.



Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μίλησε σε όλους τους πρέσβεις ξεχωριστά, αλλά ιδιαίτερα με τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα ήταν ακόμη πιο εγκάρδιος.



Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ευχαρίστησε για άλλη μια φορά την Ελλάδα που αντέδρασε τόσο συναισθηματικά κι έσπευσε πρώτη να βοηθήσει με ομάδες διάσωσης και με ανθρωπιστικό υλικό την Τουρκία.



Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ευχαρίστησε ιδιαιτέρως και «για την επίσκεψη του φίλου μου Νίκου Δένδια στην Αντιόχεια» όπως είπε.

«Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό», είπε χαρακτηριστικά, ενώ εξέφρασε αντίστοιχα και τα συλλυπητήρια για την τραγωδία των Τεμπών.



Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Κώστα Φραγκογιάννη στις 20-22 Μαρτίου.



«Περιμένουμε και τον κ. Κώστα Φραγκογιάννη για να ξαναρχίσουμε τις συνομιλίες στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».



Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε επίσης τους πρέσβεις των χωρών της ΕΕ για τις ανάγκες που αντιμετωπίζει ακόμη η Τουρκία.

Ανέφερε ότι υπάρχει ακόμη ανάγκη για σκηνές και containers/τροχόσπιτα για τη στέγαση των σεισμοπαθών.