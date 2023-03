Κοινωνία

Συλλήψεις σε Πειραιά και Ταύρο για διακίνηση κοκαΐνης

Πιστοποιήθηκαν πάνω από 800 συναλλαγές διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία μετέφεραν μέσα σε κρύπτες των αυτοκινήτων τους.

Στη σύλληψη 5 ατόμων σε Πειραιά και Ταύρο, που φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής. Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της αστυνομίας πιστοποιήθηκαν περισσότερες από 800 συναλλαγές διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία μετέφεραν μέσα σε κρύπτες τω αυτοκινήτων τους, ενώ μετά από έρευνα και στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 54,7 γραμμ. κοκαΐνης διαμοιρασμένα σε πλήθος νάιλον συσκευασιών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, αυτοκίνητο και 8 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες είναι ένας 31χρονος, 3 αλλοδαποί, ηλικίας 23, 27 και 34 ετών και μια 33χρονη αλλοδαπή. Με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ οι έρευνες για τη συμμετοχή και άλλων ατόμων συνεχίζεται.

