Μαραθώνας: Πήγε να ρυμουλκήσει το σκάφος του και πνίγηκε (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 63χρονος στην προσπάθειά του να ρυμουλκήσει το σκάφος του.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας ηλικίας 63 ετών από σημείο ρυμούλκυσης σκαφών στην περιοχή Σέσι Γραμματικού στον Μαραθώνα.

Ο άτυχος άνδρας στην προσπάθεια να ρυμουλκήσει το σκάφος, υπό αδιευκρίνιστες αιτίες εγκλωβίστηκε μεταξύ του ρυμουλκούμενου και του οχήματος του, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νερό, από όπου και ανασύρθηκε νεκρός.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από σημείο ρυμούλκησης σκαφών και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σέσι Γραμματικού του δήμου Μαραθώνος. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 9, 2023

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχείρησαν συνολικά 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Φωτογραφίες: news.marathonpress.gr

