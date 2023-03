Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Το δυστύχημα στα Τέμπη, οι εκλογές και η πρόθεση ψήφου (βίντεο)

Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάστηκε η μεγάλη μηνιαία δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για την τραγωδία στα Τέμπη και πού αποδίδουν ευθύνες για το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 57 επιβάτες και εργαζομένους. Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά τα κρίσιμα γεγονότα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης παρουσίασε τα στοιχεία της δημοσκόπησης.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα για το ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία το 86% των πολιτών που ρωτήθηκαν απάντησαν το δυστύχημα με το τρένο στα Τέμπη. Το 69% είπε η ακρίβεια/ανατιμήσεις, το 23,1% η διαφρθορά (πολιτικών), το 22,1% η εγκληματικότητα/βία/παραβατικότητα και ακολουθούν τα Εθνική θέματα/ ελληνοτουρκικά, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι φυσικές καταστροφές, οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, το μεταναστευτικό, η υπόθεση του Παύλου Πολάκη και τέλος η πανδημία.

Στο ερώτημα που οφείλεται το σιδηροδρομικό δυστύχημα οι πολίτες απάντησαν ανθρώπινο λάθος σταθμάρχη/ κακιά στιγμή 12,1%, ενώ το 87% λέει ότι υπάρχουν και άλλες ευθύνες που πρέπει να αναζητηθούν.

Στο ερώτημα πότε να γίνουν οι εκλογές το 45,2% των πολιτών απάντησε στις 9 Απριλίου (40 ημέρες μετά το δυστύχημα), ενώ το 46,4% είπε το αργότερα τον Μάιο, ενώ το 8,4%.

Σχετικά με την συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης των 20,1 των ερωτηθέντων την αποτιμά θετικά, το 21,9% μάλλον θετικά, το 18,4 μάλλον αρνητικά, το 38,3% αρνητικά.

Όσον αφορά στην δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με 38,9% και ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 28,5%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 27,9%, ο Δημήτρης Κουστσούμπας με 26%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 19,9% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 16,2%.

Στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο το 34,5% απάντησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 22,1% τον Αλέξη Τσίπρα και ακολουθούν Ανδρουλάκης, Κουστσούμπας, Βαρουφάκης και Βελόπουλος με μικρότερα ποσοστά.

Για το τι κυβέρνηση προτιμούν το 28,1% απάντησε αυτοδύναμη ΝΔ με 28,1% και αυτοδύναμη ΣΥΡΙΖΑ το 14,3%. Κυβέρνηση συνεργασίας με βασικό κορμό ΝΔ επιθυμεί το 15,8%, ενώ κυβέρνηση συνεργασίας με βασικό κορμό το ΣΥΡΙΖΑ θέλει το 23,2%.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την πρόθεση ψήφου και την διακύμανση:

