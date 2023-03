Αθλητικά

ΝΒΑ - Μπακς: Ο Αντετοκούνμπο εκτός με Νετς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν θα αγωνιστεί στον εντός έδρας αγώνα των Μπακς ο "Greek Freak".

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποκλείστηκε από τον εντός έδρας αγώνα της Πέμπτης (10/3, 03:00 ώρα Ελλάδας) με τους Μπρούκλιν Νετς, λόγω ενοχλήσεων στο δεξί χέρι.

Ο δύο φορές MVP του NBA, έχει μέσο όρο 31,2 πόντους, 11,9 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ σε 52 αναμετρήσεις στις οποίες ήταν βασικός αυτή τη σεζόν για τους Μπακς, ενώ απουσίασε και από τη νίκη του Μιλγουόκι με 134-123 επί των Ορλάντο Μάτζικ την Τρίτη, λόγω ίωσης.

Από την αναμέτρηση με τους Νετς θα απουσίασουν και οι γκαρντ Γκόραν Ντράγκιτς (αριστερό γόνατο) και Γουέσλι Μάθιους (δεξιός μηριαίος).

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Φοιτητής περιγράφει στον ΑΝΤ1 πώς σώθηκε

Long Covid: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί μετά από από λοίμωξη Όμικρον

Περιστέρι: Ένοπλη ληστεία με γερή... μπάζα από ανταλλακτήριο συναλλάγματος