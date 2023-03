Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Επιθεωρητής ΟΣΕ: Πολλαπλά λάθη και εγκατάλειψη θέσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτη δήλωση του επιθεωρητή μέσω του δικηγόρου του. Σε ποιους επιρρίπτει ευθύνες για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Δίωξη ασκήθηκε κατά του επιθεωρητή του ΟΣΕ που όρισε τις βάρδιες της μοιραίας νύχτας αφήνοντας τον χωρίς εμπειρία σταθμάρχη της Λάρισας μόνο του, με αποτέλεσμα τη φονική σύγκρουση των αμαξοστοιχιών στα Τέμπη.

Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ προχώρησε στην πρώτη του δήλωση, μέσω του δικηγόρου του Ιωάννη Γλύκα, μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε, με την οποία βάζει στο κάδρο των ευθυνών και τους άλλους δύο σταθμάρχες, καθώς κάνει λόγο για "εγκατάλειψη θέσεων εν ώρα υπηρεσίας".

Αναλυτικά η δήλωση του έχει ως εξής: "Αναντίρρητα, η επιλογή μέχρι και σήμερα περί της σιωπής, γίνεται ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, των οποίων ο πόνος είναι αβάσταχτος.

Σεβαστό εντούτοις, πρέπει να είναι και το τεκμήριο αθωότητας μου όπως και το δικαίωμα μου σε Δίκαιη Δίκη και θέτω τον εαυτό μου ενώπιον των Αρχών, όντας ανά πάσα ώρα και στιγμή στη διάθεσή τους. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή, ήτοι την 03/03/2023 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, μετέβην περί την ώρα 13:00 αυτοβούλως ενώπιον του Γ Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικών Λάρισας προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα προς γνώση και καταθέτοντας επί τέσσερις (4) ώρες.

Αναφορικά, με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου 2023 κοντά στον οικισμό Ευαγγελισμός Τεμπών Λάρισας και αφορούσε τη μετωπική σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας της της εταιρείας Hellenic Train με την εμπορική αμαξοστοιχία:

Η Διοίκηση του ΟΣΕ τον μήνα Μάιο του έτους 2022, προσέλαβε κλειδούχους ενώ τον μήνα Αύγουστο προχώρησε στην πρόσληψη εβδομήντα οκτώ (78) σταθμαρχών με δελτίο παροχής υπηρεσιών, εκ των οποίων οι δεκατρείς (13) τοποθετήθηκαν στη Λάρισα.

Εν προκειμένω, να διευκρινιστεί το εξής προς αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω αναφερομένων.

Αφενός, ο κλειδούχος, ως πόστο εργασίας στον σιδηρόδρομο, έχει ως βασική αποστολή του να επικουρεί τον σταθμάρχη, παίρνοντας εντολές από τον τελευταίο. Αν συμβεί η οιαδήποτε βλάβη στο αυτόματο σύστημα ή αν χρειαστεί, ο κλειδούχος θα αλλάξει χειροκίνητα τα κλειδιά με εντολή πάντα του σταθμάρχη. Να τονιστεί ότι μέχρι και το έτος 2019, η τηλεδιοίκηση λειτουργούσε στο τμήμα Λάρισας – Παλαιοφαρσάλου –Κατερίνης, εντούτοις, εξαιτίας πυρκαγιάς τέθηκε εκτός λειτουργίας έως και σήμερα.

Αφετέρου, οι σταθμάρχες μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης – μαθητεία-, λαμβάνουν τη σχετική συνακόλουθη πιστοποίηση από τον Οργανισμό για την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Η διαδικασία εκπαίδευσης των σταθμαρχών περιλαμβάνει με βάση τα εσωτερικά πρωτόκολλα του ΟΣΕ, συνολικά 716 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Από αυτές οι 524 ώρες αφορούν σε θεωρητική εκπαίδευση και οι υπόλοιπες 192 ώρες θεωρίας, παράλληλα με πρακτική εκπαίδευση.

Προς διευκρίνηση, η ιδιότητα του Επιθεωρητή ουδένα ρόλο διαδραματίζει στην ως άνω περιγραφόμενη εκπαίδευση, καθώς δεν μετέχουμε σ‘ αυτή. Άπαντες οι εργαζόμενοι θεωρούνται ισότιμοι και ικανοί εκτελώντας τα ανατιθέμενα καθήκοντά τους. Ακόμη και στην περίπτωση των νεοπροσληφθέντων, ουδεμία ειδική μεταχείριση λαμβάνει χώρα. Σημειωτέων, όλες οι Επιθεωρήσεις του δικτύου (από Πάτρα έως Αλεξανδρούπολη) τοποθέτησαν τους πιστοποιημένους σταθμάρχες στα κύρια καθήκοντά τους σε όλους τους σταθμούς, σε κυκλωματική εργασία.

Άλλωστε το φύλλο παρουσίας των εργαζομένων κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Κυκλοφορίας καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, προ μηνός, συντασσόμενο από την εκάστοτε Επιθεώρηση. Άπαντες συνεπώς, είχαν γνώση περί των εργαζομένων που πρόκειται να τοποθετηθούν την οιαδήποτε βάρδια στο οιοδήποτε σημείο!

Εν προκειμένω, την 28η/02/2023 ευρισκόμουν καθ‘ όλη τη διάρκεια της ημέρας ένεκα υπηρεσιακών αναγκών στο Σταθμό του Βόλου. Το χρονικό διάστημα από την ώρα 23:40 έως και 23:55 ενημερώνομαι το πρώτον ότι οι αμαξοστοιχίες 62 και 80563 δεν απαντούν! Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, υπό κανονικό δρομολόγιο – χωρίς καθυστέρηση –, η αμαξοστοιχία 62 θα αναχωρούσε από τον σταθμό Λάρισας 22.11, όπου κατά το διάστημα 22.00-23.00 υπήρχαν βάσει προγράμματος 3 σταθμάρχες.

Αφού προέβην σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες κάλεσα τους αρμόδιους σταθμάρχες ως όφειλα να πράξω. Την 23:55 επιβεβαιώνεται ότι οι άνω αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν. Περί την ώρα 00:10 αναχωρώ πλέον μετά του γραμματέως για το σημείο της σύγκρουσης. Όταν φθάσαμε στο σημείο και αφού αντιλήφθηκα τι έχει λάβει χώρα, στη συνέχεια ενημέρωσα τον κ. Διευθυντή, αναφέροντας επακριβώς το μέγεθος της καταστροφής.

Πολλαπλά λάθη, εγκατάλειψη θέσεων εν ώρα υπηρεσίας από δύο σταθμάρχες και η μη συνακόλουθη τήρηση του ωραρίου, η μη έγκαιρη και επιβεβλημένη ενημέρωση εκ μέρους των απολειπομένων μηχανοδηγών περί της εισόδου στη γραμμή καθόδου με την παράλληλη μη ενημέρωσή τους με τον οιονδήποτε τρόπο από τον αρμόδιο σταθμάρχη, σε συνδυασμό με την ολιγωρία ως προς την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος τηλεδιοίκησης και των έργων σηματοδότησης, συνθέτουν το σκηνικό του τραγικού δυστυχήματος".