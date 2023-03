Πολιτική

Κουτσούμπας: Για το έγκλημα στα Τέμπη φταίνε το κέρδος κι όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν

Ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε πάρα πολύ σημαντικές τις κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα της νεολαίας.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του, το βράδυ της Πέμπτης, στην ΕΡΤ1 ερωτηθείς για την τραγωδία στα Τέμπη είπε ότι «επιμένουμε σε αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Το λέγαμε και πριν καθώς είναι πολύ γνωστό ότι στη Βουλή, οι βουλευτές του ΚΚΕ είχαμε θέσει αυτό το ζήτημα προειδοποιώντας για δυστύχημα μεγάλης έκτασης στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Επίσης, η συνδικαλιστική παράταξη που στηρίζει το ΠΑΜΕ στους σιδηροδρομικούς είχε βγάλει ανακοίνωση στις αρχές Φλεβάρη με αυτό το θέμα και προειδοποιούσε για δυστύχημα. 'Αλλοι συνδικαλιστές τον προηγούμενο χρόνο έθεταν αυτό το ζήτημα πολύ επιτακτικά και ζητούσαν να παρθούν άμεσα μέτρα και δεν έγινε τίποτα».

«'Αρα μιλάμε για έγκλημα που πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες, εκτός από τις υπαρκτές ποινικές τις οποίες θα ψάξει η Δικαιοσύνη (ευθύνες) που μπορεί να έχει ο σταθμάρχης, ένας προϊστάμενος, ένας γιατρός ή οποιοσδήποτε άλλος, (και) να μην καλυφθούν οι πραγματικές ευθύνες που βρίσκονται και στο κράτος, στον κρατικό ΟΣΕ, και στην ιδιωτική, τέλος πάντων, κρατική εταιρεία των σιδηροδρόμων της Ιταλίας που έχει αγοράσει το μεταφορικό μέσο των σιδηροδρόμων και βεβαίως στις κυβερνήσεις. Στην σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και στις προηγούμενες που προετοίμασαν αυτή την τραγωδία» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι «πρέπει να πάμε όσο πιο πίσω χρειάζεται για να βρούμε τους υπεύθυνους, τουλάχιστον, για να μη μιλήσω για πιο παλιά που ξεκίνησε η «απελευθέρωση» και των σιδηροδρόμων με Οδηγίες της ΕΕ, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια».

Όπως εξήγησε «ξεκίνησε το 2009 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με το ζήτημα της «απελευθέρωσης», στη συνέχεια, το 2013, η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ προχώρησε πάρα πέρα την ιδιωτικοποίηση και έγιναν οι καθοριστικές, εγκληματικές κατά την άποψή μας πράξεις ,στη συνέχεια το 2016 έγινε η κατάτμηση του ΟΣΕ και ο διαχωρισμός το 2017 του μεταφορικού μέσου που δόθηκε στην ιταλική εταιρεία για 45 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας και συγκεκριμένων επενδύσεων και βεβαίως μια σειρά αλλαγές το 2017 και το 2018 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που άλλαξαν εργασιακές σχέσεις, μετακινήθηκαν υπάλληλοι των σιδηροδρόμων, τουλάχιστον 1700 θέσεις έμειναν κενές. Κι έρχεται η κυβέρνηση της ΝΔ που προχωρά την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και επίσης ψηφίζεται και γίνεται το τελειωτικό χτύπημα, η νέα Οδηγία της ΕΕ για την ολοκλήρωση της "απελευθέρωσης" των σιδηροδρόμων την οποία ψήφισαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ».

Αναφορικά με το αν πρέπει να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της υπόθεσης, από αυτή τη Βουλή ή από την επόμενη, ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «η πείρα των Εξεταστικών Επιτροπών είναι αρνητική. Μέσα στη Βουλή δεν μπορεί να διερευνήσει πολιτικές, ποινικές ευθύνες, εμείς το έχουμε επανειλλημμένα, υπάρχει η πείρα των Εξεταστικών Επιτροπών που δεν οδήγησαν σε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα».

Υπενθύμισε την θέση του ΚΚΕ για αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών ώστε να επιλαμβάνεται η Δικαιοσύνη απευθείας για τις ευθύνες των υπουργών και όχι αυτό να μεταφέρεται στη Βουλή με τις εκάστοτε πλειοψηφίες των Εξεταστικών Επιτροπών «που σημαίνει τελικά συγκάλυψη» και σημείωσε ότι με την πρόταση του ΚΚΕ δεν συμφώνησαν τα άλλα κόμματα.

Ο Δ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε «πάρα πολύ σημαντικές τις κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα της νεολαίας» επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι το σύνθημα «δεν φταίει ούτε η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα, φταίνε το κέρδος και όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα» συνενώνει πάρα πολλούς ανθρώπους διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών αφετηριών.

«Εκεί ενώνεται ο λαός και όχι στις "κορυφές" και στα διάφορα αλισβερίσια για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο» τόνισε, ερωτηθείς αν αυτές οι διαδηλώσεις «μπορούν να φέρουν το ΚΚΕ πιο κοντά με άλλα κόμματα της αριστεράς».

Σχετικά με αναφορές του Γ. Βαρουφάκη και ανάλογες στελεχών του ΜέΡΑ25 ότι «έχουν όνειρο να συνεργαστούν με το ΚΚΕ», ο Δ. Κουτσούμπας είπε χαρακτηριστικά «ονειροκρίτη για τέτοιου είδους όνειρα δεν έχω για να τα ερμηνεύσω» προσθέτοντας ότι ο κ. Βαρουφάκης και το ΜέΡΑ 25 «το 2015 μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων, μιλούσαν υπέρ της Οδηγίας της ΕΕ για "απελευθέρωση" των σιδηροδρόμων, ο κ. Βαρουφάκης μέχρι προχθές μιλούσε με τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική κυβέρνηση πάνω σε δύο-τρία σημεία. Σήμερα προχωρά να φτιάξει τον «ΣΥΡΙΖΑ Νο 2» με τη ΛΑΕ και κάποιες άλλες τέτοιες δυνάμεις προεκλογικά. Έχει επίσης μια "ευρωλιγούρα" απέναντι στην ΕΕ που είναι βασική υπεύθυνη για τις Οδηγίες και τα μέτρα που οδήγησαν σε τέτοιες τραγωδίες στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ».

Στη δημοσιογραφική παρατήρηση ότι ο Γ. Βαρουφάκης μιλά για μια «διαφορετική ΕΕ», ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε «ναι, αλλά μέσα στην ΕΕ των μονοπωλίων, του καπιταλιστικού συστήματος και των ιδιωτικοποιήσεων. Δεν μιλά για μια άλλη Ευρώπη όπου η εργατική τάξη και οι λαοί θα βρίσκονται στη διακυβέρνηση και θα παλεύουν για ένα άλλο δρόμο, στον σοσιαλισμό με κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία». Ο Δ. Κουτσούμπας απέκλεισε κατηγορηματικά «οποιαδήποτε συμπόρευση του ΚΚΕ με τα κόμματα του αστικού συστήματος».

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για πιθανή συνεργασία με τον Κ. Βελόπουλο, είπε ότι «δεν μας εξέπληξε, δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, πέντε χρόνια ο κ. Τσίπρας συγκυβερνούσε με τον κ. Καμμένο. Τι διαφορά έχει ο Βελόπουλος με τον Καμμένο; Είναι ίδιας κατεύθυνσης, τέτοιας υφής κόμμα».

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε «να συμπράξει το ΚΚΕ ή να δώσει ψήφο ανοχής σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού για την τραγωδία των Τεμπών» υπογράμμισε ότι «αν γίνει τέτοια κυβέρνηση θα είναι για να συγκαλύψει τους πραγματικούς ενόχους, τις πραγματικές ευθύνες και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία». «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το ΚΚΕ να δώσει ανοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Είπε ακόμα, ότι «μπορεί να προκύψει κυβέρνηση, είτε οικουμενική, είτε ειδικού σκοπού, είτε συνεργασίας κομμάτων, από την πρώτη Κυριακή των εκλογών γιατί τα αστικά κόμματα έχουν κοινές στρατηγικές επιλογές».

«Δεν είναι ίδια τα αστικά κόμματα, έχουν διαφορές μεταξύ τους, όμως στα βασικά ζητήματα, όπως αυτά που συζητάμε, κινούνται στην ίδια ράγα της ΕΕ που οδηγεί σε τραγικά αποτελέσματα για τη νεολαία και το λαό μας» κατέληξε στη συνέντευξή του ο Δ. Κουτσούμπας.