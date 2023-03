Κόσμος

Αμβούργο: Νεκροί από πυροβολισμούς (εικόνες)

Άγνωστοι άνοιξαν πυρ στην περιοχή Άλστερντορφ. Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στο σημείο.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τόσοι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε εκκλησία Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο.

Οι δράστες διαφεύγουν τη σύλληψη, ενώ είναι ασαφές εάν επρόκειτο για ένα ή περισσότερα άτομα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η αστυνομία της πόλης έκανε λόγο για «σοβαρή κατάσταση».

Οι πολίτες ειδοποιήθηκαν μέσω της εφαρμογής έγκαιρης προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα, «να αποφύγουν την περιοχή της επίθεσης, να βρουν άμεσα καταφύγιο σε κτίριο και να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό τους μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης, προκειμένου να μην καταρρεύσει το δίκτυο».

