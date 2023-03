Κοινωνία

Έκρηξη σε τράπεζα στο Χαλάνδρι (εικόνες)

Πανικός και ζημιές μετά από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε τράπεζα στο Χαλάνδρι.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στο Χαλάνδρι μετά από έκρηξη που ακούστηκε σε υποκατάστημα τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο πέταξαν έξω από υποκατάστημα τράπεζας τσάντα με γκαζάκια που εξερράγη, στην οδό Παπανικολή.

Τα γκαζάκια αναφλέχθηκαν, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές στην πόρτα της τράπεζας, ενώ δεν χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, που κλήθηκε στο σημείο.

