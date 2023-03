Οικονομία

Τρένα και Προαστιακός ακινητοποιημένα και σήμερα

Ασφαλή, ποιοτικό και δημόσιο σιδηρόδρομο ζητούν οι σιδηροδρομικοί και απεργούν.

Ακινητοποιημένα και σήμερα [Παρασκευή τα τρένα και ο προαστιακός, σύμφωνα, με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

Μετά την συνάντηση που είχαν χθες με τον νέο υπουργό Μεταφορών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ανακοίνωσαν πως αναμένουν τις προτάσεις του, για ασφαλή επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου, ενώ θα συναντηθούν εκ νέου στις αρχές της εβδομάδας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ-ΜΣΤ) έχει αναφέρει πως απαιτεί ασφαλή, ποιοτικό και δημόσιο σιδηρόδρομο και πως θα επαναπροσδιορίσει τη στάση της μετά το πέρας των συναντήσεων

«Ο αγώνας μας για την απόδοση ευθυνών και ασφάλεια των μεταφορών δεν τελειώνει εδώ. Το ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ σε όλους τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα, ως ελάχιστο φόρο τιμής», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους.

Τέλος Μαρτίου η επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων

Τα δρομολόγια του σιδηροδρόμου στη χώρα μας, μετά την τραγωδία στα Τέμπη, θα ξεκινήσουν πάλι στα τέλη Μαρτίου, είχε ανακοινώσει νωρίτερα στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

