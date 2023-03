Υγεία - Περιβάλλον

Λάρισα: Θρίλερ με νεκρό βρέφος, στη ΜΕΘ η μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ με νεκρό μωρό στη Λάρισα. Η μητέρα του είπε ότι δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος. Η οικογένειά της το έθαψε κρυφά.

Ένα οικογενειακό δράμα αποκάλυψε η εσπευσμένη εισαγωγή μιας 38χρονης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», η 38χρονη έπειτα από έντονους πόνους και αιμορραγία μεταφέρθηκε αρχικά σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι γιατροί στο Τμήμα Επειγόντων του ΠΠΓΝΛ διαπίστωσαν ότι η αιμορραγία προέρχεται από τοκετό και ότι η 38χρονη αντιμετωπίζει κινδύνους με αφορμή τη σηπτική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Έτσι, αποφάσισαν την εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας όπου παραμένει νοσηλευόμενη σε σοβαρή κατάσταση.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας ερευνώντας την υπόθεση επιβεβαίωσαν τη διάγνωση των ιατρών ότι προηγήθηκε τοκετός αφού, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, με πρωτοβουλία τους οικείοι της 38χρονης προχώρησαν στην ταφή του νεογνού, το οποίο, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στην ΕΛ.ΑΣ., γεννήθηκε νεκρό.

Με εισαγγελική εντολή αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσής Ασφάλειας μετέβησαν σε αγροτική περιοχή του νομού, όπου οι οικείοι της 38χρονης είχαν θάψει το βρέφος και χθες το μεσημέρι προχώρησαν στην εκταφή. Σύμφωνα με πληροφορίες οι οικείοι σημειώνουν κατηγορηματικά πως το νεογνό γεννήθηκε νεκρό, ενώ η 38χρονη κατά την εξέτασή της από τους γιατρούς ισχυρίστηκε ότι αγνοούσε πως ήταν έγκυος.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας παρήγγειλε ιατροδικαστική εξέταση για να διακριβωθούν τα αίτια θανάτου του βρέφους ενώ αναμένονταν οι οικείοι να κληθούν για να καταθέσουν, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να απαντηθεί και το ερώτημα γιατί προχώρησαν στην εν κρυπτώ ταφή του νεογέννητου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμβούργο: Μακελειό σε εκκλησία μαρτύρων του Ιεχωβά (εικόνες)

Έκρηξη σε τράπεζα στο Χαλάνδρι (εικόνες)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή