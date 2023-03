Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Γνώριζαν στο Υπουργείο Μεταφορών ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας;

Για την απονομή δικαιοσύνης μίλησε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να κληθούν και άνθρωποι από το υπουργείο Μεταφορών να καταθέσουν.

Για τις ευθύνες που πρέπει να αποδωθούν για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, πέραν του μοιραίου σταθμάρχη μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ο συνήγορος των θυμάτων κ. Απόστολος Λύτρας.

Υπάρχουν ευθύνες και σε άλλους ανθρώπους. Τις επόμενες ημέρες, με την εξέλιξη της ανάκρισης θα έχουμε και άλλους κατηγορούμενους και ο αριθμός θα είναι μεγάλος γιατί είναι μία σωρεία λαθών. Είναι βέβαιο ότι θα κατηγορηθούν και άτομα από τον ΟΣΕ και την εταιρεία Hellenic Train τόνισε ο κ. Λύτρας.

Παράλληλα σημείωσε ότι αν άνθρωποι από το Υπουργείο Μεταφορών γνώριζαν ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας και επέτρεπαν στα τρένα να ταξιδεύουν θα πρέπει να βρεθούν κατηγορούμενοι.



Υπενθυμίζεται ότι χθες ασκήθηκαν διώξεις κατά του επιθεωρητή του ΟΣΕ που όρισε τις βάρδιες της επίμαχης νύχτας και κατά δύο σταθμαρχών που όφειλαν να είναι παρόντες στο πόστο τους έως τις 23:00, πλην όμως έφυγαν νωρίτερα.

Τα αδικήματα τόσο για τον επιθεωρητή του ΟΣΕ, όσο και για τους άλλους δύο σταθμάρχες είναι ίδια με αυτά που βαρύνουν τον ήδη προφυλακισμένο 59χρονο Σταθμάρχη, που ήταν παρών στην μοιραία βάρδια: Παρακώλυση συγκοινωνιών που είχε ως απτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων (κακουργηματικού χαρακτήρα) και δύο πλημμελήματα: Ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή – σωματικές βλάβες από αμέλεια, κατά συρροή.

