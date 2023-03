Αθλητικά

Μπακς - Νετς: Λοπέζ και Πόρτις κράτησαν τα “Ελάφια” σε τροχιά πρωτιάς

Ασταμάτητοι οι Μπακς και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Λόπεζ και Πόρτις έκαναν ρεκόρ και θαύματα σε σκορ, ριμπάουντ, μπλοκ.

Ασταμάτητοι συνεχίζουν οι Μπακς την πορεία τους προς την πρωτιά στο ΝΒΑ. Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν επηρέασε τα «ελάφια» που επικράτησαν των Νετς με 118-113.

Ο Μπρουκ Λόπεζ ήταν ο κυρίαρχος της αναμέτρησης και άγγιξε το triple double. Με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9... κοψίματα οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Μάλιστα το εντυπωσιακό στατιστικό των 9 μπλοκ αποτελεί ρεκόρ καριέρας για τον ίδιο!

Πολύ καλός επίσης και ο Μπόμπι Πόρτις με 28 πόντους και 13 ριμπάουντ. Για τους Νετς οι λύσεις ήρθαν από τον πάγκο, καθώς οι πέντε βασικοί παίκτες βρέθηκαν σε κάκιστη μέρα και σημείωσαν μόλις 15 πόντους.

Το Μιλγουόκι πλέον τρέχει ρεκόρ 48-18 και η πρώτη θέση και το απόλυτο πλεονέκτημα για τα play offs μοιάζει πολύ πιθανό σενάριο.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο - Γιούτα 124-131

Ιντιάνα - Χιούστον 134-125 (παρ.)

Ντιτρόιτ - Σάρλοτ 103-113

Μέμφις - Γκόλντεν Στέιτ 131-110

Μιλγουόκι - Μπρούκλιν 118-113