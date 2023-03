Όσκαρ 2023: Θα εμφανιστεί ο Ζελένσκι στην τελετή;

Life

Τον τελευταίο χρόνο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει γίνει δεκτός με ανοιχτές αγκάλες από τα βραβεία, τα κινηματογραφικά φεστιβάλ, ακόμη και από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, όταν πρόκειται να βρει τηλεοπτικό χρόνο στην πιο πολυπόθητη τηλεοπτική εκπομπή - τα Όσκαρ - ο Ουκρανός ηγέτης αντιμετωπίζεται με ψυχρότητα.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ακαδημία «σνομπάρει» τον Ζελένσκι, ο οποίος ήλπιζε ότι μετά την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (εξ αποστάσεως) τον περασμένο μήνα θα είχε… μια εικονική θέση στην τηλεοπτική εκπομπή των Όσκαρ την Κυριακή στο ABC. Πηγές λένε ότι ο ισχυρός ατζέντης της WME, Μάικ Σίμπσον, έκανε έκκληση στην Ακαδημία να συμπεριλάβει τον κωμικό ηθοποιό που έγινε πολιτικός, αλλά τον απέκλεισαν. Η Ακαδημία αρνήθηκε να σχολιάσει, σύμφωνα με το «Variety».

«Τα «ανοίγματα» του Ζελένσκι προς τα Όσκαρ έρχονται καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη των Αμερικανών για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία έχει αποδυναμωθεί», γράφει το «Variety».

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε μέσω δορυφόρου τόσο στα κινηματογραφικά φεστιβάλ των Καννών και της Βενετίας όσο και στα βραβεία Γκράμι. Στις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο, ο Σον Πεν παρουσίασε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επανέλαβε το μήνυμα των τελευταίων 12 και πλέον μηνών ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Ο Σίμπσον ενεπλάκη επειδή εκπροσωπεί τον Aaron Kaufman, ο οποίος συν-σκηνοθέτησε με τον Πεν το ντοκιμαντέρ του Ζελένσκι «Superpower», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου τον Φεβρουάριο. Κατά τη διάρκεια διαφόρων εκδηλώσεων Τύπου για την ταινία, ο Πεν κάλεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εντείνει τη στρατιωτική της υποστήριξη προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και προμήθειας πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς. Τον Δεκέμβριο, ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο και να παροτρύνει το Κογκρέσο να στείλει περισσότερη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Αλλά δεν είναι όλοι σύμφωνοι με το να δοθεί στον Ζελένσκι περισσότερος χρόνος προβολής. Πέρυσι, ο παραγωγός των Όσκαρ, Γουίλ Πάκερ, απέκλεισε μια εμφάνιση του Ζελένσκι. Πηγές λένε ότι ο Πάκερ εξέφρασε την ανησυχία του ότι το «Χόλιγουντ έδινε προσοχή στην Ουκρανία μόνο και μόνο επειδή όσοι πλήττονται από τη σύγκρουση είναι λευκοί». Αντίθετα, το Χόλιγουντ έχει αγνοήσει πολέμους σε όλο τον κόσμο που επηρεάζουν έγχρωμους ανθρώπους, υποστήριξε. Δεν είναι σαφές ποιο είναι το σκεπτικό της φετινής απόρριψης των Όσκαρ, ωστόσο η Ακαδημία προτιμά παραδοσιακά να εστιάζει στη συμβολή της κινηματογραφικής κοινότητας και να αποφεύγει οτιδήποτε πολιτικό.

Τον Σεπτέμβριο, η ομάδα του Ζελένσκι προσέγγισε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο σχετικά με την εμφάνιση του ηγέτη μέσω δορυφόρου, αλλά υπήρξε και από εκεί αρνητική απάντηση.

