Sky Express: Δωρεάν πτήσεις Αθήνα – Θεσσαλονίκη για φοιτητές

SKY Express - TEXAN στο το πλευρό της φοιτητικής και σπουδαστικής κοινότητας της χώρας με τη δωρεάν διάθεση ενός αεροπλάνου.

Δωρεάν μετακινήσεις για τη φοιτητική και σπουδαστική κοινότητα μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, από σήμερα Παρασκευή 10 Μαρτίου έως και Παρασκευή 31 Μαρτίου παρέχει η SKY Εxpress σε συνεργασία με την ΤΕΧΑΝ Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Με την πρωτοβουλία αυτή προχωρούν σε μια ανθρωπιστική κίνηση, λίγες ημέρες μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ώστε η φοιτητική και σπουδαστική κοινότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα την παρακολούθηση των μαθημάτων στις αντίστοιχες σχολές, αλλά και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις της. Έτσι προστίθεται στο πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ένα δρομολόγιο αποκλειστικά για φοιτητές και σπουδαστές δημοσίων και ιδιωτικών σχολών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ιωάννης Γρύλος, πρόεδρος του Ομίλου IOGR, μέλος του οποίου είναι η SKY express, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όλη η οικογένεια της SKY express αποδεικνύουμε ότι αφουγκραζόμαστε διαρκώς τις ανάγκες των νέων μας και των οικογενειών τους και ανταποκρινόμαστε σε αυτές με τρόπο άμεσο και πρακτικό. Ελπίδα μας μέσα από την πρωτοβουλία αυτή να συμβάλλουμε από την πλευρά μας, ώστε όχι μόνο να διευκολύνουμε τη νέα γενιά της πατρίδας μας, αλλά και να της εμπνεύσουμε όραμα και αισιοδοξία για να θέσει τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο, χαράσσοντας τη δική της πορεία».

Από την πλευρά του, ο δρ. Παναγιώτης Μούργος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΤΕΧΑΝ, δήλωσε: «Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας συμβάλλουμε στην έμπρακτη στήριξη των φοιτητριών και των φοιτητών, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτοι τις σπουδές τους, αλλά και να διατηρήσουν τους οικογενειακούς δεσμούς τους, παρά τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας. Ως Όμιλος ΤΕΧΑΝ εφαρμόζουμε πάντοτε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή και ενισχύουν σημαντικούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους στη χώρα μας».

Οι δικαιούχοι του δωρεάν εισιτηρίου θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους φοιτητικό πάσο σε ισχύ, η επίδειξη του οποίου θα είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του check in. Κάθε δωρεάν εισιτήριο περιλαμβάνει μία χειραποσκευή 8 kg, μία παραδοτέα αποσκευή 23 kg και όλους τους φόρους αεροδρομίων.

