Τραγωδία στα Τέμπη: Συνεδριάζει η Ολομέλεια Εφετών Λάρισας για τον ορισμό Εφέτη ειδικού Ανακριτή

Μετά τον ορισμό των δύο ανώτερων δικαστικών λειτουργών η δικογραφία που χειρίζεται η ανακρίτρια Λάρισας θα διαβιβαστεί στο Εφετείο, ώστε οι δύο ειδικοί Ανακριτές να συνεχίσουν την έρευνα.

Η Ολομέλεια Εφετών Λάρισας θα συνεδριάσει στις 13:30, προκειμένου να αποφασίσει για την αναβάθμιση της κύριας ανάκρισης για τη φονική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη και την ανάθεση της έρευνας σε Εφέτη Ειδικό Ανακριτή.

Το Σώμα των Εφετών, το οποίο απαρτίζεται από περίπου 20 δικαστικούς λειτουργούς, αφού εγκρίνει δια ψηφοφορίας τους λόγους για τους οποίους ζητήθηκε από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Σταμάτη Δασκαλόπουλο η αναβάθμιση της έρευνας θα προχωρήσει με απόφαση του στον ορισμό ενός Εφέτη ως Ειδικού Ανακριτή και του αναπληρωτή του οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντα τους.

Στο μεταξύ, χθες απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε τρεις νέους κατηγορούμενους οι οποίοι θα απολογηθούν για τα ίδια αδικήματα που βαρύνουν τον 59χρονο σταθμάρχη, δηλαδή για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και σωματικών βλαβών από αμέλεια κατά συρροή.

Εκτιμάται ότι οι τρεις νέοι κατηγορούμενοι θα λογοδοτήσουν στους Εφέτες που θα οριστούν σήμερα για να χειριστούν την πολυσύνθετη έρευνα.

