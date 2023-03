Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Εισαγγελική έρευνα για την αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή του ΟΣΕ

Εντολή για έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης όσον αφορά την αναρρωτική άδεια που χορηγήθηκε στον επιθεωρητή του ΟΣΕ, Δημήτρη Νικολάου, έδωσε η εισαγγελία του Βόλου.

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία του Βόλου για την έκδοση της αναρρωτικής άδειας που χορηγήθηκε από το Αχιλλοπούλειο με την εμπλοκή δύο γιατρών, του Νίκου Χαυτούρα και του Θανάση Μανιώτη, στον Επιθεωρητή του ΟΣΕ Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος διώκεται ποινικά για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Δημήτρης Νικολάου και δύο σταθμάρχες διώκονται ποινικά για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών -που είναι κακούργημα με ποινές από 10 χρόνια ως ισόβια- καθώς και για τα αδικήματα των ανθρωποκτονιών και σωματικών βλαβών κατά συρροή που είναι πλημμελήματα.

Στο μεταξύ, τα επίσημα στοιχεία του Νοσοκομείου Βόλου διαψεύδουν τον διευθυντή της νευροχειρουργικής κλινικής, Ν. Χαυτούρα, που τέθηκε σε προσωρινή αργία για την υπόθεση της χορήγησης αναρρωτικής άδειας στον επιθεωρητή του ΟΣΕ Λάρισας Δημ. Νικολάου, λίγες ώρες μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο Νίκος Χαυτούρας στις πολλές συνεντεύξεις που έδωσε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, που προκάλεσε την κατεπείγουσα ΕΔΕ και οδήγησε στην απόφαση αναστολής των καθηκόντων του, είχε υποστηρίξει ότι όταν πήγε να τον βρει ο Δημ. Νικολάου «είδε ότι κούτσαινε και επειδή ήξερε ότι είχε προβλήματα με τη μέση από παλιά» τον παρέπεμψε στον συνάδελφό του Θαν. Μανιώτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα αρχεία του Νοσοκομείου Βόλου, ο Δημ. Νικολάου νοσηλεύτηκε στην Ορθοπεδική κλινική μόνο για μία ημέρα στις 23 Ιανουαρίου 2009, ενώ ο Ν. Χαυτούρας ήρθε στον Βόλο και ανέλαβε καθήκοντα στο «Αχιλλοπούλειο» στις 13 Μαρτίου 2012. Δεν προκύπτει, δηλαδή, από τα στοιχεία κίνησης ότι έχει εξεταστεί ο Δημ. Νικολάου στο Νοσοκομείο του Βόλου από το 2009 και μετά. Επομένως, πώς γνώριζε ο κ. Χαυτούρας για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τη μέση του, από παλιά, ο Δημ. Νικολάου; Γιατί αναζήτησε τον ίδιο ο Δημ. Νικολάου εκείνη την ημέρα και πώς είναι δυνατόν να μην είχε ιδέα για την επαγγελματική του ιδιότητα; Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕ, από την ένορκη εξέταση του διευθυντή της νευροχειρουργικής προέκυψε ότι ο επιθεωρητής του ΟΣΕ ήταν γνωστός του κ. Χαυτούρα, αλλά επικαλέστηκε ότι δεν γνώριζε την ιδιότητά του.

Στα παραπάνω ερωτήματα θα κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων ο Νίκος Χαυτούρας ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου όπου παραπέμπεται μαζί με τον Μανιώτη. Πρόεδρος του Πειθαρχικού είναι ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας Φώτης Σερέτης.

