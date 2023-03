Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο αδερφός μου δολοφονήθηκε” (βίντεο)

Συγκλονίζει με τα λόγια της η Κατερίνα Βουτσινά, που έχασε τον αδερφό της στο μοιραίο τρένο.

Όλη την Ελλάδα παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία με τη σύγκρουση των αμαξοστοιχειών στα Τέμπη. Κυρίως όμως για τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους για την αδελφή που θα δεν ξαναδεί ποτέ τον αδελφό της.

Η Κατερίνα Βουτσινά έχασε τον αδελφό της Γιάννη που ταξίδεψε με το μοιραίο τρένο. Συγκλονίζουν όσα είπε στο "Πρωινό" "Τη δεύτερη μέρα στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου της Λάρισας, μείναμε κάποιες οικογένειες και μας ανακοίνωσαν ότι από τους δικούς μας ανθρώπους αυτό που υπάρχει είναι μόνο κάποια μέλη των σωμάτων τους. Εγώ φορούσα ένα καπέλο και το μόνο που μπόρεσα να κάνω είναι να κατεβάσω το καπέλο μου.

Θυμάμαι, όμως, το ληγμό μίας κοπέλας δίπλα μου που ακούστηκε σε όλη την αίθουσα. Ακόμα και η ομάδα ψυχολόγων που ήρθε για βοήθεια δεν είχε ενημερωθεί για το τι θα ακούσει και λύγιζαν ακόμη και αυτοί. Ο αδερφός μου δολοφονήθηκε και η συγγνώμη που άκουσα από τον κ. Μητσοτάκη δεν μου λέει τίποτα, εφόσον δεν απευθύνεται σε πρόσωπα πια...".





